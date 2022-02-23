المنخفض البارد يقترب.. تحذير من تقلبات جوية تضرب القاهرة خلال ساعات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من مساء اليوم الأربعاء، ستبدأ السحب المنخفضة والمتوسطة، في التقدم إلى أقصى السواحل الغربية للبلاد، متأثرة بالمنخفض الجوي البارد القادم من جنوب أوربا في طبقات الجو العليا، الذي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين غزيرة ومتوسطة، يصحبها سقوط حبات البرد.

الأرصاد: كمية الأمطار أقل من الأسبوع الماضي

تقول الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض سيشمل المحافظات الشمالية للبلاد، والمطلة على البحر المتوسط، وفقا لخرائط الطقس حتى الآن، موضحة أن كمية الأمطار ستختلف من محافظة لأخرى، على أن تمتد خلال ساعات الليل، إلى الداخل، وتصل خفيفة إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، حيث سيتحرك المنخفض الممطر في اتجاه الشرق ووسط سيناء.

وتضيف منار، خلال تصريح لـ«الوطن»، أن سرعات الرياح ستتراوح ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة، لافتة إلى أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن كمية الأمطار لن تكون كالتي شهدتها البلاد في التقلبات الجوية، التي تأثرنا بها نهاية الأسبوع الماضي.

ذروة الطقس السيئ

توضح عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن كل منخفض له ظروفه، حسب خرائط الطقس، منبهة إلى أن حالة عدم الاستقرار، سوف تستمر حتى صباح السبت المقبل، حيث سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية، في حين يكون يوم غد الخميس، ذروة الطقس السيئ، مع انخفاض درجات الحرارة ما بين 3-5 درجات، إذ تسجل القاهرة الكبري 16 درجة مئوية، ويزيد نشاط الرياح الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 23- 10

الإسكندرية 22- 11

وادي النطرون 22- 11

طنطا 22- 12

شبين الكوم 23 - 11

دمنهور 22- 12

بلطيم 21- 11

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 24- 08

بورسعيد 24- 12

دمياط 23- 11

الزقازيق 23- 11

المنصورة 22- 10

الإسماعيلية 24- 10

السويس 24- 11

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 23- 12

نخل 23-04

نويبع 25-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 04

الطور 24-11

شرم الشيخ 25-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 24- 09

بني سويف 25-08

المنيا 25-08

أسيوط 25- 07

سوهاج 26 -08

قنا 27- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 28-11

أبو سمبل 26-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 27- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 25- 14