تعاون مشرتك لتزويد سيارة كيا EV6 بـ1000 كيلوواط من شحن الكهرباء مجانا

أعلنت شركة «كيا أمريكا»، تعاونها مع شركة «Electrify America»، لتزويد سيارات كيا EV6 بـ 1000 كيلوواط في الساعة من شحن الطاقة كهربائية مجانا، من أي محطة بالولايات المتحدة، للقيادة الكهربائية بالكامل دون تكلفة شحن، حسب طراز السيارة والظروف المختلفة.

وتعد شبكة الشحن الكهربائية الضخمة في أمريكا من شركة Electrify هي الأكبر في البلاد، ما يسمح بشحن عالي السرعة يصل إلى 350 كيلووات (kW) للمركبات القادرة، ويمكن لعملاء كيا الوصول إلى شبكة الشحن المتقدمة هذه من خلال تطبيق الهاتف Electrify America.

يتم توفير رمز التسجيل للتطبيق من خلال بوابة المالك أو تطبيق Kia Access بعد أن يسجل مالك EV6 في Kia Connect وهو نظام الاتصال عن بعد داخل السيارة للعلامة التجارية.

وقال ستيف سنتر، مدير العمليات في «كيا أمريكا»: «تمر كيا بتحول محوري نحو الكهربة، وتعد EV6 الجديدة كليًا الخطوة الرئيسية الأولى في هذا الاتجاه، مدعومة بمنصة E-GMP المتقدمة للشركة، كما أن الشراكة مع Electrify America ستمكن عملائنا من الاستمتاع بتجربة شحن فائقة إلى جانب النطاق المتميز للكهرباء بالكامل لـ EV6».

وتسمح بطارية الليثيوم أيون عالية الكثافة بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة EV6 بمدى يصل إلى 310 أميال وفقا لتصنيف وكالة حماية البيئة (EPA) للرحلات على الطرق والرحلات.

علاوة على ذلك، تتيح بنية الشحن المتعددة 800 فولت إمكانية الشحن السريع للغاية للتيار المستمر من 10 إلى 80 بالمائة من الشحن (يصل إلى 217 ميلًا) في أقل من 18 دقيقة بشاحن 350 كيلو وات، اعتمادًا على الظروف المختلفة، بما يتماشى مع السرعة العالية لشركة Electrify America تجربة الشحن.

وأضاف «جيوفاني بالازو»، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Electrify America: «يعد تعاوننا مع كيا مثالًا ممتازًا على كيفية مساعدة صانعي السيارات للعملاء على جعل الانتقال إلى نمط الحياة الكهربائية أمرًا سهلاً لعملاء السيارات الكهربائية الجديدة، ونحن ندخل وقتًا مثيرًا في تقديم خيارات النقل الشخصية للمستهلكين، وتكرس Electrify America جهودها لجعل التحول إلى المركبات الخالية من الانبعاثات سلسًا مع خيارات الشحن المريحة والموثوقة».