أرخص 5 سيارات زيرو في مصر موديل 2022.. أقل من 200 ألف جنيه

يرغب قطاع كبير من المصريين في امتلاك سيارات زيرو بأسعار مناسبة لظروفهم الاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار السيارات وانتشار جائحة كورونا.

وبالنسبة لمن يرغبون في شراء سيارة زيرو، بأسعار أقل من 200 ألف جنيه، تقدم «الوطن» أرخص 5 أنواع السيارات الجديدة في الأسواق، وفق لتصريحات صاحب أحد المعارض بمنطقة حدائق القبة، في السطور التالية:

سيارات زيرو بأسعار مميزة

يبلغ سعر سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 فئة الـ«أوتوماتيك A/T» نحو 185 ألف جنيه، كما يمكن للراغبين في امتلاك سيارة شراء «سوزوكي ألتو» الهاتشباك موديل 2022 بسعر 125.000 جنيه فقط في الأسواق.

وتزود هذه السيارة بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا، كما أنها مزودة بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

سعر ومواصفات سيارة بروتون ساجا

ويصل سعر سيارة بروتون ساجا بسعر 167 ألف جنيه، وبها العديد من المميزات فهي مزودة بمحرك صغير سعة 1300 سي سي بقوة 89 حصان، وسرعتها القصوى 155 كم/س، كما يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم وبها زجاج كهربائي، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية.

سيارة سوزوكي إسبريسو

ومن ضمن السيارات الزيرو التي يمكن شرائها بأسعار مميزة سيارة سوزوكي إسبريسو، والتي يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه، ومن مميزاتها المتوافرة بها أنها مزودة بخزان وقود سعة 27 لترًا، ومزودة بناقل حركة من 5 سرعات، ومكيف يدوي للهواء وزجاج كهربائي أمامي.

رينو لوجان موديل 2022

الفئة الأولى من سيارة رينو لوجان موديل 2022 يصل سعرها إلى 180 ألف جنيه، وتعد خيارا جيدا بالنسبة لمن يريد شراء السيارات الزيرو، ومن مميزاتها أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 105 أحصنة، وسعة خزان الوقود 50 لترا، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.