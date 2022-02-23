مجلس الدولة في احتفالية تكريم القضاة: إنجاز 8 ملايين قضية خلال عام واحد

حقق مجلس الدولة إنجازا كبيرا خلال العام القضائي 2020 / 2021، رغم التحديات المصاحبة لجائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة طوال العام لمنع انتشار الفيروس.

ورغم التحدي أنجز قضاة مجلس الدولة (8876201) قضيٍِة خلال العامٍ القضائي المنقضي، ما يفوق عدد القضايا المستهدف إنجازها وفقا لخطة الإنجاز العامة التي اعتمدها رئيس مجلس الدولة فى مستهل العام القضائي بواقع 805,169 قضية بنسبة 8.9%.

نسبة الإنجاز زادت 2 %

وزادت نسبة إنجاز القسم القضائى خلال العام القضائي 2020 / 2021 بواقع 2.3 % مقارنة بنسبة إنجاز القسم فى العام السابق عليه 2019 / 2020.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثاني»، لتكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا خلال العام القضائي 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .

وشهدت الاحتفالية تكريم رموز المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه، تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، كما لم ينس المجلس تكريم قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، و تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائي.

أقيمت الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.