«صحة السويس»: انعقاد دائم للغرفة المركزية لمواجهة فيروس كورونا

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس مركز الأشعة التشخيصية لمتابعة سير العمل به، وأكد على انعقاد الغرفة المركزية لمواجهة كورونا فيما تواصل المراكز الثابتة والمتحركة لتطعيم المواطنين باللقاح ضد كرونا بالمحافظ فى ظل متابعة مستمر على مدار الساعة.

متابعة التطعيم بمنتدى الشباب

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس أن هناك متابعة لتطعيم المواطنين بمنتدي شباب السويس بالتوفيقية حيث يجري استقبال المواطنين به بعد التسجيل الالكتروني بموقع وزاره الصحة

وأثناء تفقده اليوم مركز الأشعة التشخيصية بحث وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس مدي جاهزية المركز لإستقبال المرضى، وشدد علي حُسن التعامل مع المترددين ووجه الشكر لإدارة المركز ولكافة العاملين علي الجهود المبذولة لخدمة المترددين علي المركز برئاسة الدكتورة چيهان إبراهيم والدكتور ماهر متولي.

الحفناوى في زيارة مفاجئة لعزل السويس

وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس فاجأ قبل أيام أقسام العزل بمستشفى السويس العام لمتابعة الخدمات الطبية المقدمه لمصابي كوفيد 19 والاطمئنان علي سلامتهم، وفي هذا السياق أحال عدداً من المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفيه للتحقيق، وشدد وكيل الوزاره على أنه لا تهاون في مواجهة أى تقصير وأن جولاته المفاجئة مستمره لضبط سير العمل بكافة المنشآت الطبية.

وشدد «الحفناوي» على أنه لا تهاون في مواجهة المساس بأرواح مصابي كورونا وإحالة المتقاعسين للنيابة العامة، وأكد على استمرار إنعقاد الغرفة المركزية لمواجهة جائحة كورونا وتكليف اللجنه العلمية ولجنة الوفيات برئاسة الدكتور سامح شكري بمتابعه ومراجعة جميع وفيات حالات كورونا والاشراف على المعمل والتوسع في سحب العينات لمرضي العمليات والطوارئ والعناية المركزة، إضافة إلى حالات الاشتباه وذلك من خلال اعتماد مسؤول فني معمل علي مدار اليوم وظهور النتائج خلال 24 ساعة.