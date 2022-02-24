حظك اليوم برج الثور الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الكوكب المسيطر في برج الثور هو فينوس، واليوم المحبب له الجمعة، ويعد الزمرد والجاد والمرجان من أبرز الأحجار الكريمة الخاصة بالبرج، ومن أبرز صفاته عدم تغيير رأيه مهما كانت الظروف، والمعدن الخاص بالبرج هو النحاس، وذلك وفق «فلسفة الأبراج» لعبير فؤاد.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة حظك اليوم لمواليد برج الثور، نستعرض توقعات البرج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة التخطيط نحو المستقبل، إذ أن القمر في منزلك الثامن، لذا عليك التخطيط لكي تحقق نجاحات كبيرة في حياتك العملية، إذ أن سوء التصرف قد يجعلك تخسر الكثير.

لذا عليك أن تحسن التصرف على الصعيد المهني والمالي حتى لا تخسر أموالك، ولكي تحقق أهدافك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

لديك اليوم مشاعر إيجابية اليوم، رغم الضغوط العديدة التي تحيط بك، تكون منفتح لمحادثة الآخرين، وتبدو مستعدا للاقتراب ممن تحب، وقضاء أوقات سعيدة معهم، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

يبدأ برج الثور من مواليد 21 أبريل حتى 20 مايو، ويتوافق مع مواليد الأبراج الترابية والمائية، ومن أبرز صفاته الإرادة القوية، والعزم على تحقيق الأهداف في الحياة، إذ أنه يواجه الصعوبات التي تواجهه لكي يصل لما يريد، كما أنه يحب الاهتمام بكل من حوله.