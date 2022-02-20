حظك اليوم مولود برج الأسد الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا

شخصيته القوية والقيادية تجعل من مولود برج الأسد شخصية مسيطرة على جميع الظروف المحيطة به، كما أنه يتحكم في شكل وطبيعة علاقته مع الآخرين، ويحب دائما أن يسيطر عليهم، ليجعلهم يستمعون إليه وينفذون رغباته، وهذا ما يجعله شخصية قيادية ناجحة، يستطيع الوصول للمناصب العليا في وقت قصير، كما أنه يحب لفت الانتباه والأنظار، ما يجعله يثق في نفسه بشكل كبير، ليؤثر ذلك بشكل واضح وصريح على جاذبيته ومظهره أمام الآخرين، ما يجعلهم ينجذبون إلى قوة شخصيته.

ويتميز مولود برج الأسد بأنه شخص مسئول بشكل كبير، فدائما يشعر بواجباته تجاه الآخرين، ويرغب دائمًا في توفير جميع سبل الراحة للأشخاص المقربين منه، وخصوصا إذا كان الأمر يخص شريك حياته، فهو لا يستطيع أن يعيش بدون حب، كما أنه لا يخجل من البوح بمشاعره التي يكنها للآخرين بداخله، ولكنه يبوح بها فور الشعور بها، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به ليتوقع ما سيحدث في يومه، لذلك نرصد له من خلال هذا التقرير حظك اليوم مولود برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعرض وجهة نظرك بلطف ويقبلها الآخرون، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث قد يجعلك اليوم أكثر إحساسا بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

الصداقة عند برج الأسد

مولود برج الأسد لديه الكثير من الصفات والمميزات التي تجعل منه صاحب جيد، فهو كريم بشكل كبير، يحرص دائما على مساعدة الأشخاص الآخرين، حتى وإذا كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والأموال، فهو دائما يحرص على إسعاد من حوله، كما أنه شخصية اجتماعية بشكل كبير، لا يفضل البقاء بفرده لفترات طويلة من الزمن.