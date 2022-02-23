ضبط مخالفات «جسيمة» داخل عيادتين للنساء والجراحة بسوهاج

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة على عدد من العيادات الخاصة، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بمركز أخميم، أسفرت عن ضبط عيادة نساء وتوليد، وعيادة جراحة، وبهما «مخالفات جسيمة»، تهدد حياة المرضى، كما لا تلتزم باتباع سياسات مكافحة العدوى المعمول بها داخل المنشآت والعيادات التي تقدم الخدمة الطبية للمرضى.

«صحة سوهاج» تشدد الرقابة على المنشآت الطبية

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بمشاركة فريق من تفتيش العلاج الحر، والإدارة الصحية بأخميم، ضم كلاً من الدكتور محمد بدار، مفتش العلاج الحر بالمديرية، والدكتور عبد العزيز عفت، مفتش العلاج بإدارة أخميم الصحية، والدكتورة سيدة حسن عبد الباري، مفتش إداري بإدارة العلاج الحر بإدارة أخميم.

ضبط أدوات جراحية متهالكة وبدائية وغير معقمة

وتمكن الفريق من ضبط غرفة مخصصة لإجراء العمليات بها في كل من العيادتين، مما يُعد مخالفة قانونية وغير مصرح به، كما تم ضبط أدوات جراحية متهالكة وبدائية وغير معقمة ولا تصلح للاستخدام و تشكل خطراً علي صحه المواطنين بأخميم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

وكيل الوزارة: صحة المواطن أمانة ولا تهاون فيها

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن أمانة، وأمر لا تهاون فيه، ويجب ردع المخالفين والمتلاعبين به، وتطبيق القانون بكل قوة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي جرى ضبطها في كلا العيادتين، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.