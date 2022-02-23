الأعلى للإعلام يناقش اليوم القضايا الرياضية بحضور نقاد ورؤساء قنوات

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤتمرا في الساعة الواحدة ظهر اليوم في مقر المجلس بمبنى ماسبيرو، لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي، وذلك بحضور عدد من النقاد الرياضيين ومقدمي البرامج الرياضية ورؤساء تحرير قنوات فضائية ومواقع إليكترونية ومسئولين بعدد من الصحف.

مؤتمر الإعلام الرياضي

وقد وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة لحضور مؤتمر الإعلام الرياضي للعديد من الشخصيات ذات الصلة ومنهم:

الناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد الرياضي ياسر أيوب، والناقد الرياضي محمد سيف، كما تم توجيه الدعوة لعدد من مقدمي البرامج الرياضي وأبرزهم بحضو كل من: أحمد شوبير، ومدحت شلبي وسيف زاهر ومحمد شبانة، وخالد الغندورواسلام الشاطر، وابراهيم فايق، ومحمد بركات، ورضا عبد العال، وكريم سعيد، وكريم حسن شحاتة، وكريم عبد السلام، ومحمد مراد.

وتم توجيه الدعوة لعدد من رؤساء التحرير، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القنوات ومنهم «دي ام سي، وأون والنهار والحياة والأهلي والزمالك وصدى البلد وتن والمحور» فضلا عن رئيس برامج تطوير القناة الأولى.

نبذ التعصب الكروي

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر التأكيد على نبذ التعصب الكروي وضرورة اشاعة الروح الرياضية بين الجماهير لاسيما وأن منتخب مصر مقبل على مباراتين حاسمتين أمام منتخب السنغال للتأهل إلى مونديال قطر كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 25 مارس المقبل، بينما تجرى مباراة العودة في السنغال يوم 29 مارس.

وكان المجلس قد أعلن عن تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي كما وضع كودا للبرامج الرياضية التي شددت في بعض بنوده على نبذ التعصب أو النيل من الأشخاص فضلا عن الإبتعاد عن التراشق والتزام الحياد والموضوعية في تناول الموضوعات الرياضية، وطالبت بضرورة بث الروح الرياضية وضرورة التزام مقدمي البرامج الرياضية ببنود هذا الكود.