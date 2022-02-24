مصطفى شعبان يناقش مشكلات التعليم في مسلسل «دايما عامر».. رمضان 2022

يخوض الفنان مصطفى شعبان، ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل دايما عامر، الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، ويصور حاليا عددا من المشاهد بمحافظتي الأقصر وأسوان، على أن يعود خلال الأسبوع المقبل لاستكمال بعضها في القاهرة.

مصطفى شعبان يتعاون للمرة الرابعة مع المخرج مجدي الهواري

ويتعاون مصطفى شعبان، في دراما رمضان من خلال مسلسل دايما عامر، مع المخرج مجدي الهواري، للمرة الرابعة، بعد تعاونهما من خلال مسلسل الزوجة الرابعة عام 2012، مع علا غانم، لقاء الخميسي، هبة مجدي، أيتن عامر، و«مزاج الخير» عام 2013 مع محمود الجندي وسميحة أيوب، بخلاف فيلم الوتر عام 2010، مع غادة عادل، درة، أحمد السعدني.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، عددا من النجوم، أبرزهم الفنانة لبلبة التي تعاونت مع مصطفى شعبان عام 2002 من خلال فيلم «النعامة والطاوس»، كما يضم فريق عمل المسلسل الفنان صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد ثروت، كريم عفيفي، أمل رزق، لمى كتكت، سما إبراهيم، ميرنا نور الدين، محمد محمود، أحمد الشامي.

قصة مسلسل مصطفى شعبان في رمضان

وتدورغالبية أحداث مسلسل دايما عامر، داخل إحدى المدارس الخاصة؛ إذ يجسد مصطفى شعبان شخصية الأستاذ عامر، مشرف اجتماعي، ويدخل في قصة حب مع زميلة له في ظل أزماته التي يعاني منها، ويلعب صلاح عبدالله دور وكيل المدرسة، أما الفنانة لبلبة فهي مديرة المدرسة، ويناقش المسلسل مشكلات التعليم والتلاميذ في إطار اجتماعي كوميدي.

وتصدر مسلسل دايما عامر، محركات البحث في شهر يناير الماضي، فور طرح مجموعة صور من الكواليس؛ إذ ربطها بعض المتابعين بالمسلسل الأسباني إيليت، وأن هناك تشابهًا بينهما، الأمر الذي رد عليه مخرج المسلسل مجدي الهواري، مؤكدا أن الحديث عن أن هناك اقتباسا منه أمرًا سابقًا لأوانه.

وأضاف ساخرًا: «طب مش نستنى شوية، يمكن يطلع مقتبس من مسلسل لاكاسا دي بابل، أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله، حرام التريندات تترمي على الأرض».