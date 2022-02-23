انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم

يفتتح اليوم الأربعاء، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فعاليات دورته السادسة، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

12 فيلما طويلا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

اختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 12 فيلما يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، وهي: «كما في السماء، الكوكب (إل بلانيتا)، أم صالحة، اسم سري، فرحة، قوارير، الفتاة الجديدة، ريحانة، إيمي المقدسة، جنة الطاووس، أرواح عابرة، روابط مقدسة.

24 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة

أعلنت إدارة المهرجان، عن مشاركة 24 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، هي: 1+1، ما لا نعرفه عن مريم، شم النسيم، ميكروباص، عنقاء، جينز، عروس البحر، سماء أغسطس، أسرّة باردة، صمّاء، أنا بخير.. ماذا عنك؟، قصص حب على عجلات، غرفة الخطابات، فايف تايجر، ليلة صامتة، الابن، الصقيع، إنتركم 15، الفتاة التي تأتي كل خميس، أبواق السماء، مربي الفراشات، إيلينا، ستيك هاوس، جنيّة الأثداء».

وخلال المهرجان، يمنح الاتحاد الأوروبي جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة، من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط.

جوائز مسابقة الفيلم المصري

يتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري، في دورة هذا العام 4 أفلام هي: «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، فيلم «أبو صدام» إخراج نادين خان، فيلم «وش القفص» إخراج دينا عبد السلام، فيلم «العودة» تأليف وإخراج سارة الشاذلي.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان «أفلام ذات أثر في المجتمع المدني»، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي: «خلاص: نساء يعلنّ العصيان، أبواب مكة، بداية الخيط، حكايتها، مش بس أمّ، يحكى أن، Stereotyping، نوبي أنا».

وللعام السادس على التوالي يناقش منتدى «نوت» لقضايا المرأة، الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان، العديد من القضايا المهمة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم.

ورش فنية بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل

وانطلق قبل المهرجان برنامج الورش بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل، وتمثل الفتيات نسبة 70% منهم، وبدأ بورشتي «صناعة الفيلم»، و«تقنيات صناعة الفيلم» (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجه ندى رزق، ويبدأ الجزء الثاني من الورش بداية من الغد.

وكشفت الإدارة عن تقديمها منحة لإنتاج الفيلم القصير (روائي أو تسجيلي)، سعيا لأن يكون المهرجان منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وزيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

ويقام على هامش فعاليات الدورة السادسة «سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي»، بمشاركة 20 فنان من عدة دول، منها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر، بالتعاون مع مؤسسة أرض الفن.