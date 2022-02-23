نقابة المهندسين تنفي الإنفاق على جولات هاني ضاحي الانتخابية «مستند»

أكدت نقابة المهندسين المصرية، أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي للمهندسين، عن إجراء هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح للمنصب ذاته، وبعض أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، جولات انتخابية لمحافظات مصر، وعمل لقاءات مع مهندسي مصر خاصة محافظات الصعيد «أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج»، على نفقة النقابة العامة، كلام عار تمام من الصحة، ولا أساس له.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

قالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي وفقا لخطاب موثق من الإدارة المالية، كما تؤكد النقابة أنه لم يجر صرف أية مبالغ من صندوق المعاشات أو صندوق النقابة، وأن هذه الجولات على نفقتهم الخاصة.

بروتوكول تعاون

من ناحية أخرى، أعلنت النقابة المهندسين في وقت سابق اليوم، توقيع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والبروفيسور هيرو تاكاشي مدير عام الحلول التقنية بشركة يوكاجاوا اليابانية الدولية بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين المصرية والشركة اليابانية، لتدريب المهندسين على أحدث التكنولوجيا، وتأهيلهم لسوق العمل، ومنحهم شهادات معتمدة تتيح لهم الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها.

ويقضي البروتوكول، بأن تلتزم الشركة اليابانية بإنشاء وتجهيز 5 معامل تدريب، أحدها بمقر النقابة العامة، والأربعة الباقية في نقابات فرعية بالدلتا والصعيد، كما تلتزم بتوفير المادة العلمية والمدربين، وتخفيض رسوم الحصول على الكورس التدريبي من 2200 دولار إلى 1000 جنيه فقط للمتدربين بنقابة المهندسين.

وبحسب بيان عن النقابة، أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن مجلس النقابة الحالي حريص على أن يؤدي رسالته في خدمة المهندسين، ورفع شأن مهنة الهندسة لتظل النقابة هي الحصن والمعلم ودرع الوقاية لمهندسي مصر.

وقال «حرصنا على تدريب المهندسين على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبرتهم، وخاصة الشباب منهم، كونهم يمثلون 40% من مهندسي مصر، من خلال الدورات التدريبية والندوات، والكورسات العلمية التطبيقية، بأسعار لا تقارن بمثيلاتها خارج النقابة، التي تتجاوز 32 مرة سعرها بالنقابة»

وقال هيرو تاكاشي أنه يشعر بسعادة غامرة بتواجده في نقابة المهندسين المصرية التي تعد قلعة الهندسة الأكبر في الشرق الأوسط، وتابع: نسعد بالتعاون مع نقابة المهندسين، ونقل أحدث التكنولوجيا اليابانية إلى المهندسين المصريين، وإلى السوق المصري.

وكشف المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة العامة للمهندسين، أنه سيجر توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى غدا، وهى شركة ABB، وهو ما يصب بشكل ايجابى فى تطوير ورفع كفاءة المهندس المصرى، وربطه بسوق العمل، وأشاد المهندس أسامة عبدالمجيد المدير الإقليمي لمصر وأفريقيا 1 بشركة يوكاجاوا اليابانية، بالتعاون مع نقابة المهندسين.