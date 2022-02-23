البورصة المصرية تغلق على تباين.. والثلاثيني يتراجع وحيدا

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة طفيفة 0.01%، عند مستوى 11301.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.54%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1950.52 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2934.54 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.48%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.4%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.4%، ليغلق الجلسة عند 1944.01 نقطة، وبلغت قيم التداولات 612.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 244.6 مليون سهم، وتنفيذ 27877 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 82 سهمًا، مقابل انخفاض 37 سهمًا، واستقر 74 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يختبر مقاومة 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، تراجع بنهاية التعاملات بعد أن فقد مكاسبه الصباحية، بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 11250 نقطة ومع استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11500 نقطة.

وفي حالة استمرار الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم القيادية قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11250 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يختبر مستوى 1960 نقطة

وتابع عيد، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، ارتفع بنهاية تعاملات اليوم، بدعم الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت تراجعات قوية في الفترة الأخيرة مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة.

ويتوقع عيد، أنه في حالة العودة مرة أخرى نحو التراجعات للأسهم الصغيرة والمتوسطة، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1900 نقطة.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 713.668 مليار جنيه، بمكاسب 1.2 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 19.2 مليون جنيه للمصريين، و1.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 20.4 مليون جنيه.