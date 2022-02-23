تفاصيل الجلسة الحوارية عن «الإعلام الرياضي»: وقف التجاوزات وضبط «السوشيال ميديا» «صور»

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية حول القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي في ضوء التحديات الكثيرة في الفترة المقبلة، بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين ورؤساء القنوات الفضائية.

وثمن الحضور الدور الوطني للإعلام الرياضي تجاه المنتخب المصري والرياضة المصرية، وأكد على ضرورة نبذ الخلافات والتعصب والاصطفاف خلف منتخب مصر في المباراتين الفاصلتين أمام منتخب السنغال المؤهلين لكأس العالم.

توصيات هامة لضبط الإعلام الرياضي

وفي نهاية جلسة الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام جرى الاتفاق على عدة توصيات هامة لضبط المشهد الرياضي الإعلامي المصري، وهي:

1- البعد عن التجريج الشخصي والانتقادات التي تتناول الأشخاص، بأي صورة، وكذلك عدم المساس بالأعراض والسمعة الشخصية للمتنافسين، وإعلاء القيم الأخلاقية والسلوكية.

2- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من الفرق واللاعبين والجمهور، والبعد عن أساليب السخرية والاستهزاء والازدراء.

3- ضبط السوشيال ميديا ومواجهة الكتائب الإلكترونية.

4- مساندة المنتخب المصري وإطلاق هاشتاج موحد تشجيعًا للمنتخب خلال مباراتيه الفاصلتين أمام السنغال في تصفيات كأس العالم، ومساعدة المنتخب لبذل أقصى مجهود والتمنيات بالتوفيق.

5- تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين في الإعلام الرياضي بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

6- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات يتم الإعلان عن أسماء أعضائها خلال أيام.

حضور مكثف في مؤتمر الأعلى للإعلام

حضر اللقاء الكابتن أحمد حسام ميدو والناقد الرياضي حسن المستكاوي والكابتن أحمد شوبير، والنائب محمد شبانة، وإيهاب أبوزيد رئيس شبكة قنوات النهار، و سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن ورئيس تحرير قناة النهار، وهبة ماهر مذيعة في قناة dmc، وعمر حسانين مدير تحرير المصري اليوم، ومحمد الفقي مدير برامج قناة صدى البلد، وعادل الدرجلي ممثل قناة cbc، وإبراهيم المنيسي مدير تحرير الأخبار ورئيس تحرير مجلة الأهلي ومقدم برامج في قناة الأهلي، و كريم سعيد رئيس تحرير يلاكورة، وخالد عبدالمنعم رئيس تحرير الأهرام الرياضي.

كما حضر أيضا سامي عبدالفتاح مدير تحرير المساء، ومحمد سيف الناقد الرياضي بالأهرام، والناقد الرياضي ياسر أيوب، ومحمد بسيوني رئيس تحرير قناة تن، والإعلامي سيف زاهر، والكابتن إسلام الشاطر، والكابتن مجدي عبدالغني، والكابتن خالد الغندور، والكابتن رضا عبدالعال، وإسلام صادق صحفي ومقدم برامج، و محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة 24، ومحمد مراد مدير إعلام شركة بريزنتيشن، وسهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين وممثلة عن اكسترا نيوز، ومحمد الجازوي مدير قناة النهار، والكاتب الصحفي فتحي سند، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وأيمن سالم رئيس قنوات أون تايم، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لوكالة أونا، وكريم عبدالسلام رئيس تحرير موقع كورة بلس.