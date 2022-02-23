كيفية تحميل تطبيق البريد الجديد «ياللا yalla».. وأبرز الخدمات المقدمة

تيسيرا على المواطنين، ولمواكبة التطورات، وإتاحة الخدمات المختلفة، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق «ياللا yalla»، إذ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فعّاليات الحفل بالتطبيق الجديد الذي يقدم العديد من الخدمات والحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP).

ونعرض فيما يلي كيفية تحميل تطبيق البريد الجديد «ياللا» وأبرز خدماته التي يقدمها للجمهور وفق بيان وزارة الاتصالات.

كيف يمكن تحميل تطبيق البريد الجديد؟

يمكن تحميل تطبيق البريد الجديد من خلال جوجل بلاي، ويتواجد باسم yalla super app.

وأكد عمرو طلعت، أنّ إطلاق تطبيق «yalla super app»، يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة الاتصالات والبريد المصري لبناء مصر الرقمية، حيث يقوم البريد بدور هام وأساسي في تنفيذ برامج ومبادرات هذه الاستراتيجية المخطط لها من قبل الوزارة، لافتا إلى أن هذا التطبيق سيساهم في تعزيز الشمول المالي لدى عدد أكبر من المواطنين، لاسيما الشباب من خلال تمكين المواطن من الحصول على مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة بسهولة مثل السداد، وتلقي التحويلات، كما أنه يمثل تجسيدا واضحا لتنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي في الخدمات المالية واستحداث قنوات رقمية جديدة.

طريقة الحصول على بطاقة ياللا

وعند تسجيل بيانات على التطبيق الجديد يطلب منك رقم بطاقة ياللا، والتي يمكن الحصول عليها عند تنفيذ خدمات الطلب من خلال التطبيق أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، كما يمكن شحنها من منافذ البريد، وتفعيلها من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد، وربطها بالتطبيق، ومن ثم استخدامها في خدمات الدفع، وتنفيذ التحويلات المالية وغيرها من الخدمات.

خدمات يقدمها تطبيق yalla super app

يقدم التطبيق العديد من الخدمات التي يمكن إجرائها من خلاله، أولها تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار، وخدمة دفع الفواتير وشحن الرصيد، بالإضافة إلى قراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لأي مكان.

كما تجد عبر التطبيق خصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم، وتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها، إلى جانب توفير كافة أنواع التأمين بما في ذلك التأمين الصحي، وحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات إلى جانب توفير خدمات البريد المصري، المتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد، بجانب خدمات التعليم والإسكان.