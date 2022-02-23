ملابسات فيديو تضرر شخص من صاحب مكتب مقاولات: «ضربه بالسلاح عشان الميراث»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات، بالنسبة لتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من "صاحب مكتب مقاولات" وأبنائه، بدعوى التعدى عليه وشقيقه بالأسلحة النارية محدثين بهما إصابات بالغة وتهديدهما بالقتل بهدف الاستيلاء على أرض مملوكة لهما مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه.

خلافات حول الميراث

بالفحص تبين أن الشاكى يعمل بإحدى شركات المقاولات- مقيم بالغربية، وأن المشكو فى حقهم صاحب مكتب مقاولات "عم الشاكى"و (أنجاله)، مقيمين بذات الناحية)، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة طنطا من "الشاكى"بأنه حال توجهه للأرض الزراعية خاصته، فوجىء بقيام عمه "المشكو فى حقه"وأنجاله بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته، على إثر خلافات عائلية بينهم حول الميراث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس أنجال عمه "مازالوا محبوسين"، وضبط وإحضار "عم الشاكى".