ضبط قائد سيارة صدم طفلا وأصابه بكسور في القاهرة

تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا اصطدام سيارة بطفل بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وفر هاربا.

ضبط قائد السيارة

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة، وضبط قائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة دون قصد، وهروبه خشية تعدي الأهالي عليه.

إصابة الطفل بكسور

كما أمكن تحديد هوية الطفل، وتبين إصابته بكسور متفرقة، وعدم قيام أهليته باتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة.