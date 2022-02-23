مطور عقاري: العاصمة الإدارية الجديدة أكبر جاذب للاستثمارات الإقليمية

قال المطور العقاري أحمد فكري، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة هي أكبر جاذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية حاليا في مصر، وتحظى بكل الاهتمام والدعم من القيادة السياسية.

وأضاف في بيان صحفي، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة هي عنوان المستقبل المشرق، وتمثل قفزة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة، وتمثل حافزًا لجميع الشركات للعمل على زيادة حجم أعمالها، في ظل التنظيم الاستثنائي والمنهجية التي تتبعها شركة العاصمة، وهو ما يضمن تحقيق النجاح والتطور للكيانات التي تعمل وفقا لنفس المنهجية والنظام.

وأشار إلى أنّ استقرار السوق العقاري واستمرار ارتفاع معدلات الطلب هو أكبر دليل على تربع العقارات على قمة الفرص الاستثمارية الناجحة، ما يساهم في تحفيز جميع الشركات على ضرورة العمل الجماعي وتأسيس تحالفات اقتصادية وتكتلات استثمارية لتزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها في التطور والنمو.

ولفت إلى أن التفكير في النمو والتوسع قد يتطلب تأسيس شركات متخصصة، لكننا بعد بحث ودراسة وجدنا أن أفضل وسيلة لتحقيق النمو بشكل سريع وراسخ هو التوجه نحو شركات تمتلك الخبرات الطويلة لتنضم لشركتنا، بما يمنحنا المزيد من القدرات التنافسية والاستثمارية، ومع هذا الاستحواذ نتوقع تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل القريب.

زيادة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 400%

وقال إنه يستهدف زيادة حجم استثمارات الشركة داخل سوق العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 400% بحلول عام 2023.

من جانبه، أكد المهندس خالد السيوفي، المطور العقاري، أن استقرار السوق العقاري واستمرار ارتفاع معدلات الطلب هو أكبر دليل على تربع العقارات على قمة الفرص الاستثمارية الناجحة، بما يساهم في تحفيز جميع الشركات على ضرورة العمل الجماعي وتأسيس تحالفات اقتصادية وتكتلات استثمارية لتزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها في التطور والنمو.