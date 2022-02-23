السيسي: مشينا خطوة وفاضل ألف واللي عايز يحقق نتيجة كويسة «مش هيرتاح»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من طلاب الكلية الحربية، أثناء تفقده للكلية، صباح اليوم، إذ قال أحد الطلاب موجها حديثه للرئيس: «كان هدفي إني أدخل حربية، مش عاوز أبقى فرد مجرد أطلع كده في المجتمع وأسافر بره واعمل فلوس وخلاص، نفسي أوصل لحاجة أشرف فيها بلدي زي ما حضرتك رفعت البلد من تحت لفوق».

لازم نكون على قلب رجل واحد عشان نغير الواقع.. مشينا خطوة وفاضل ألف

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اللي عاوز يحقق نتيجة كويسة، اوعى تفتكر إنه هيرتاح، مش هيرتاح، لو في بلدنا عاوزين نغير الواقع بتاعها، مش ممكن يكون اللي يشتغلوا فيها 2 أو 3 أو 10% عمرها ما تتغير، كلنا لو اجتمعنا على قلب رجل واحد من أجل بلدنا فعلا هتتغير، احنا مشينا خطوة وفاضل ألف، بيكم إن شاء الله».

مستقبل الوطن على أكتافكم

ومازح رئيس الجمهورية، أحد الطلاب: «إنت من طنطا ؟ يعني غربية؟، طنطا عاملة إيه دلوقتي؟»، موضحًا أن الدولة ستقوم بالشباب لأنهم المستقبل، «المستقبل ومصلحة الوطن سيقوم على أكتافكم، والبلد دي في رقابكم».