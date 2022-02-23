السيسي: نسعى لتوفير أساسيات الحياة للمواطنين بأسعار مناسبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا حاليا نسير في برامج زراعية ضخمة للغاية، «وإحنا صدقوني نبذل جهد كبير أوي، مش أنا يعني، لأ كلنا، عشان نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا ما أمكن، مش بس زيادة الأرض، لأ كمان النظم الحديثة في الزراعة، حد يقولي هل ده ليه مردود علينا، طبعا»، وذلك خلال تفقده طلاب الكلية الحربية صباح اليوم.

فائدة الاعتماد على نظم الري والزراعة الحديثة

وأضاف «السيسي»: «لو قدرنا نزود المساحة اللي بنزرعها مليون فدان بنظم ري حديثة، وبنظم زراعة حديثة ممكن المليون فدان دول يبقوا بالنسبة للأراضي الخاصة الوسائل التقليدية أخرى، إنتاجهم يعادل مليون ونص أو مليون و 200 ألف، حسب قدراتنا على استيعابنا للآلات دي والتكنولوجيا والنظم».

نسعى لزيادة الأراضي الزراعية في مصر

وتابع رئيس الجمهورية: «عاوز أقول إحنا مش ساكتين في النقطة دي بالذات تحديدا، في توفير على الأقل أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة، حبيت أطمنكم إن إحنا بفضل الله سبحانه يمكن السنة دي زودنا عما كنا بنزرعه 200 أو 250 ألف فدان، ودول بيتزرعوا قمح دلوقتي، يعني السنة دي زودنا أراضي على الأراضي الزراعية 250 ألف فدان للقمح والسنة الجاية الرقم ده يبقى مليون، بفضل الله السنة اللي بعديها الرقم يوصل لمليون ونصف أو 2 مليون».