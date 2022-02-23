السيسي: ربنا أفاض على مصر بخير ونعم كثيرة.. يا رب ما نتحرم من ستره

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تهدف لتقليل الاعتماد على الخارج في السلع الأساسية، «لكن عاوز أقولكم، إن الدولة تحاول بقدر الإمكان في ظل كمية المياه المتاحة اللي موجودة عندنا في مصر، وبمعالجة متطورة جدا، نقوم بالكثير من الزراعات، لتوفير السلع الأساسية، وعشان مفيش نقطة مياه لا تستخدم في مكانها الصحيح، احنا عارفين كويس أن الحياة صعبة».

حريصون على أننا نحافظ على الحد الأدنى من التكلفة

وأضاف السيسي، خلال تفقده طلاب الكلية الحربية: «الحياة صعبة، بس ده مش بس عشان الإنتاج بتاعنا، لكن حريصين على أننا نحافظ على الحد الأدنى من التكلفة، متبقاش كبيرة على الناس، الدولة تحاول تتدخل في النقطة دي، الحمد لله رب العالمين، احنا في وضع أفضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة والإخلاص».

يا رب ما نتحرمش من فضلك وعطائك ونصرك وسترك

تابع رئيس الجمهورية: «قبل ده كله كرم ربنا الكبير علينا، ودايما أقول الكلمة دي، عشان أبقى عارف كويس أوي، ونعرف كويس كلنا، إن احنا في كرم كبير لربنا على مصر وعطاء كبير جدا لينا، والله، أنا صادق معاكم، ربنا سبحانه وتعالى أفاض علينا بخير وستر وسلام واستقرار، وأمان، وده من فيض كرمه علينا، وبقول يا رب دايما متحرمناش من فضلك ومن عطائك ومن نصرك ومن سترك».