هل يحق للأبناء التقديم على شقق الإسكان حال حصول الأب على وحدة؟

يبدأ الشاب بمجرد وصوله لسن الزواج في البحث عن شقة سكنية مناسبة له، ما جعل وزارة الإسكان الاجتماعي تعلن عن شقق سكنية في مشروعات الإسكان المختلفة، ومنذ عدة أيام طرح صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات في مشروعات إسكان متوسطي الدخل «جنة ودار مصر وسكن مصر»، ما جعل المواطنين يبحثون عن الشروط المطلوبة وطرق الحجز.

ويتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان عن إمكانية حجز الشباب لشقق الإسكان الاجتماعي حال حصول الوالد على شقة سكنية في مشروعات الإسكان من قبل، وهل يتيح لهم صندوق الإسكان الاجتماعي حجز الوحدات في تلك الحالة أم لا.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المتابعون والقراء، وحرصا منها على الإجابة على تساؤلات الشباب والمواطنين حول الأشياء التي يبحثون عنها باستمرار، نوضح من خلال هذا التقرير، هل يحق للشاب حجز وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي في حالة حصول والده على شقة سكنية بالمشروع من قبل أم لا؟ وفق ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه شرط من شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من شخص آخر ضمن مشروعات برامج الإسكان».

لا يجوز للابن القاصر التقديم على شقة

وبهذا تكون حالة منع الأبناء من الحصول على شقة سكنية إذا كان والدهم حصل على شقة من شقق الإسكان من قبل محددة بسن الأبناء، فإذا كان الابن قاصرا فلا يمكنه التقديم على حجز شقق الإسكان، وإذا كان الابن قد تخطى السن القانوني، يمكنه التقديم لحجز شقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.