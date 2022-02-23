نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع ABB العالمية لتدريب الأعضاء

وقع اليوم الأربعاء المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع شركة ABB الرائدة في تكنولوجيا الكهرباء، ومثلها في التوقيع المهندس محمد سالم مدير قطاع أنظمة الطاقة بالشركة، والمهندس أحمد حماد عضو مجلس إدارة الشركة، وذلك في حضور المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق بالنقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين المصرية.

نقابة المهندسين

في كلمته أكد المهندس هاني ضاحي، بحسب بيان، على حرص النقابة على تدريب المهندسين وفي القلب منهم حديثو التخرج على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبرتهم، وذلك من خلال التدريب النظري والمتمثل في الدورات التدريبية والندوات، والكورسات العلمية التطبيقية، ولأن التدريب العملي يعد أهم من النظري قامت النقابة من خلال تعاونها مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بإنشاء معامل تدريب في التخصصات الهندسية المختلفة، لافتًا أن الفترة الماضية شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية كبري مثل شنايدر وسيمنس، وإنشاء معامل لها بمقر النقابة.

وأشار المهندس هاني ضاحي أن الوطن شهد خلال الفترة القليلة الماضية مشروعات عملاقة منها إنشاء المدن الذكية ومشروعات قومية كبيرة وشبكات الطرق، وكان المهندس المصري مشارك بقوة في تلك المشروعات العملاقة، لذا تحرص النقابة دائما على أن تصبح مقرا متكاملا لتطوير وتهيئة القدرات المعرفية للمهندس المصري بما يتوافق مع متغيرات العصر والثورة الصناعية الرابعة من خلال تفعيل آليات التعاون مع الشركات المتخصصة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التقنيات المتاحة.

بروتوكول تعاون لتدريب المهندسين

كما طالب ضاحي شركة ABB بسرعة إنشاء معملها بمقر النقابة العامة، وكذلك إنشاء خمس معامل بخمس نقابات فرعية سيتم تحديدها لاحقًا لزيادة الفرصة التدريبية لشباب المهندسين ومن ثم زيادة فرصتهم باللحاق بسوق العمل.وفي كلمته أكد المهندس حسن عبدالعليم أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء معامل تدريبية بكل النقابات الفرعية لخدمة مهندسي مصر وهو هدف رئيسي لنقابة المهندسين، مشددًا على أن الاستثمار في البشر يعد أهم أشكال الاستثمار.

وفي كلمته قال الدكتور مهندس وليد خضراوي منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب أنه لا يوجد تكرار أو تشابك بين معامل التدريب بالنقابة، مؤكدًا أن النقابة تستهدف جميع شرائح مهندسي الكهرباء بداية من شركة سيمنس والتي تركز على أنظمة التحكم والقياس (PLC) و(HMI) ويليها شركة يوكوجاوا لتكملة جزء آخر من التدريب وهو أنظمة التوزيع للتحكم في تشغيل مصانع ومحطات الكهرباء والغاز في مصر (F&G- ESD-DCS).وأوضح دكتور خضراوي أن بروتوكول اليوم مع شركة ABB العالمية يستهدف شريحة أخرى من شعبة كهرباء وسلوك تدريبي آخر وهو الجهد المتوسط.من جانبه قال المهندس محمد سالم: تلبية لمطلب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بسرعة إنشاء معمل تدريبي بمقر النقابة العامة وخمس نقابات فرعية سيتم افتتاح إنشاء معمل تدريبي بالنقابة العامة خلال شهر مارس القادم، مؤكدً أن شركة ABB تتشرف بالتعاون مع نقابة المهندسين حيث تتفق مساعيها وأهدافها مع مساعي وأهداف النقابة والتي من أهمها دعم وتأهيل المهندسين أعضاء النقابة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل المصري وبما يتيح نقل الخبرات والمعرفة بآخر ما توصلت إليه الشركة على مستوى العالم في مجال توزيع الكهرباء.وبدوره أكد المهندس أحمد حماد على سعادة القائمين على شركة ABB بشراكتهم مع نقابة المهندسين الكيان العريق من خلال العمل على توفير سبل التدريب على أحدث منتجات وحلول توزيع الطاقة التي تتميز بها الشركة وتوظيفها لخدمة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال استخدام وسائل ووسائط تعليمية مبتكرة وجديدة، مما سيكون له أهمية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الصناعية والتنمية الحضرية.حضر حفل التوقيع الذي أقيم بمقر النقابة المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والدكتور مهندس هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والمهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية، والدكتور مهندس معتز طلبة رئيس شعبة الهندسة المعمارية، ودكتور مهندس وليد خضراوي منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب، والمهندسة شيرين عمران مدير معمل الكهرباء بالنقابة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى بالنقابة وعدد من قيادات شركة ABB.