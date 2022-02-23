مرشح على منصب «المهندسين»: سأدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، المرشح على منصب نقيب المهندسين: «إن برنامجه الانتخابي سوف يشمل عدة المحاور، قابلة للتطوير كل فترة بناء على اللقاءات التي سوف ينظمها مع المهندسين على مستوى الجمهورية»، مؤكداً أنه فور فوزه سوف يعقد اجتماعاً مع كل المرشحين على مقعد النقيب وأيضا من لديه أفكار ليعرضوا رؤيتهم ومناقشتها وبحث كيف يتم الاستفادة منهم في تطوير العمل النقابي والعمل على تحقيق آمال المهندسين.

سوف يبدأ بتنظيم مؤتمر دولي هندسي يكرر كل عامين

وأكد أبو زيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سوف يبدأ بتنظيم مؤتمر دولي هندسي يكرر كل عامين يجمع كل التخصصات ينشر فيه البحوث الهندسية من الخبراء على مستوى العالم، وسوف يتيح للباحثين من المهندسين بنشر بحوثهم وحضور المؤتمر لمتابعة كل ما هو حديث على مستوى العالم، مع إنشاء مكتبة إلكترونية تكون متاحة لجميع المهندسين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

أوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء السابق بوزارة الموارد المائية، أنه أجرى حوارا عاما للوصول إلى نظام جديد للانتخابات ووضع آلية للتواصل مع المهندسين بالخارج وتقديم الدعم الكامل لهم، مع تنظيم دورات تدريبية عملية تطبيقية لرفع كفاءة المهندسين وصقل مهاراتهم في كل المجالات الهندسية والإدارية، وتفعيل دور النقابة في الدفاع عن المهندسين ضد أي اعتداء غير قانوني أو مساءلة متعلقة بالواجب الوظيفي، كذلك إنشاء بنك للأفكار والتواصل مع البحث العلمي والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية للمهندسين بالمعاش لنقل الخبرات بين الأجيال، مع تبني النقابة تمويل الابتكارات والاختراعات والمشروعات الهندسية الطموحة وإصدار نشرات علمية تخصصية.

أشار إلى أن من بين أفكاره أيضا تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة للمهندسين بتقديم دراسات الجدوى والتدريب، مع توفير وحدات سكنية للمهندسين بأسعار مناسبة في كل المحافظات عن طريق إنشاء جمعيات إسكان بكل محافظة وقيام الجمعية بالإشراف على طرح المناقصة والإشراف على التنفيذ وسوف تكون الشقق بقيمة التكلفة الفعلية لتجنب ما يتم إضافته من الشركات كأرباح.

أما عن مشروع الرعاية الصحية أكد أنها على رأس أولوياته وإنه سوف يسعى لزيادة التغطية للمهندسين وأسرهم، كما أنه سيتم تنقيح دليل الخدمة عن طريق قيام المهندسين المشتركين في المشروع بعمل تقييم لمقدمى الخدمات سواء من أطباء او مراكز طبيه او معامل تحاليل.

أضاف أنه يسعي أن يقدم المشروع خدمات متميزة للمهندسين وأسرهم دون زيادة الاشتراك السنوي، وأنه يولي الأهتمام بتقديم المشروع خدمات اكثر للمهندسين من كبار السن، مناشداً المهندسين بالنزول لاختيار ممثليهم تحت شعار لا للقوائم و دعي المهندسين الي التدقيق في الاختيار.

تابع أنه يتطلع لعمل طفرة في النقابة وأن رؤيته ستكون نواة للعمل خلال الأربع سنوات القادمة بالإضافة إلى أنه سوف يستمع للمهندسين من خلال لقاءات معهم لتحديد الأولويات و امانيهم و الخروج ببرنامج عمل أو خارطة طريق للنقابه ويتم إصدار بيان دوري لتوضيح ما تم انجازه بالاضافة إلى الخطوات المستهدفة في الستة أشهر القادمة وسوف يتم عمل نفس النموذج للنقابات الفرعيه.

وقال: «كانت لي تجربة عندما كنت رئيسا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء عندما توليت المسئولية قمت بعمل منشور بأن مكتبي مفتوح كل يوم ثلاثاء لأي شخص ينتمي للمصلحة يرغب في مقابلتي شخصيا لعرض مشكلته و الكثير من هذه المشاكل تم حلها في وجود صاحبها».