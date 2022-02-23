رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة: الاقتراع على 3 مراحل

أكد الدكتور مهندس محسن شاهين عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة المشرفة على نقابة المهندسن الفرعية بالقاهرة 2022، أن العملية الانتخابية تجرِ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها التي ستجرِ الجمعة 25 فبراير الجاري، خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب.

أوضح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة 2022، في بيان، أن المرحلة الثانية تجر الجمعة 4 مارس المقبل، وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب، وعددهم 11 عضوًا، كما يجرِ الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية باليوم ذاته.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

أضاف محسن شاهين، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين 2022 تجرِ يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام، موضحا أن فعاليات العملية الانتخابية، ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

الجمعية العمومية للمهندسين بالقاهرة

ولفت شاهين، إلى أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية، يتخطى 750 ألف مهندس ويزيد، موضحا أن النقابة الفرعية بالقاهرة، جهزت مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا على أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة، أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد «شاهين»، على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى أن كل لجنة بها وكيل نيابة، ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي، إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

ولفت الدكتور محسن شاهين، إلى أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية، موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسي مصر.

وأشار إلى انتخابات نقابة المهندسين 2022، ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية، على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق.