مديحة حمدي تكشف تفاصيل دخولها مجال الفن.. وبسمة وهبة تقبل يدها

وجهت الفنانة مديحة حمدي، رسالة للآباء والأمهات، «الأم تكون الأكثر احتكاكا بالأطفال، وبالتالي لما تشوف إبداع أو موهبة لازم تنميها وتشجع ولادها على النشاط في المدرسة، ممكن يبقى مخترع أو موسيقي أو فنان»، موضحة أن والداتها صعيدية بينما والدها من محافظة القاهرة، متابعة: «أمي اكتشفتني، وكانت دائما بتيجي معايا الحفلات المدرسية وشجعتني على الانضمام إلى مسرح التليفزيون، ولحقت الفرقة الأخيرة بتشجيع من أمي».

تمتلك شركة إنتاج ولم تنتج أي عمل فني لنفسها

وأضافت «حمدي»، خلال حوارها في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»، أنها دُفعت إلى المشاركة في الأعمال التاريخية، لافتة إلى أنها تمتلك شركة إنتاج ولم تنتج أي عمل فني لنفسها، لكنها كانت مهتمة بالإنتاج للآخرين، متابعة: «كنت أرغب في التواجد ولا أشبه أو أقلد أحدا».

وأوضحت أنها استكملت دراستها في جامعة عين شمس ولم تلتحق بمعهد الفنون المسرحية لكن نعيمة واصف كانت تعمل معها في أكثر من مسرحية، وجعلتها تقرأ كثيرا في مجال الفن.

بسمة وهبة تقبل يد مديحة حمدي

وتابعت: «تعاونت مع يوسف وهبي وحمدي غيث وسناء جميل وكريمة مختار وكمال ياسين وحسين الشربيني ونادية الشناوي، وكل ذلك بفضل نعيمة واصف».

وقبّلت الإعلامية بسمة وهبة، يد الفنانة مديحة حمدي على الهواء، «إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟! أنا مبسوطة إني معاكم»، فيما ردت عليها الفنانة القديرة: «أنا مبسوطة أني معاكم ويا رب أكون على مستوى الحوار، وكمان أنتي لابسة اللون الأخضر اللي أنا بحبه».

إصابة مديحة حمدي بفيروس كورونا

وأشارت إلى أن فيروس كورونا يترك أثرا على الجسم، لكنه سرعان ما يزول، موضحةً: «أصبت مرتين بكورونا، والتزمت بالبروتوكول الطبي، المرة الثانية كانت أصعب من الأولى، وعموما فأنا لا أتمنى من الناس أن تقلق، لأن التعب الجسماني الناجم عنه يزول»، ونصحت الجمهور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة، متابعة: «مش عاوزة الناس تخاف خالص، إحنا في الموسم بتاعها، هيجي لكتير مننا والحمد لله، ولازم نتعامل معاه على إنه دور برد».