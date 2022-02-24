وظائف خالية في بنك أبو ظبي الأول لراغبي العمل في المجال المصرفي

تعد وظائف البنوك من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الشباب، وبشكل خاص خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، ما يجعل هذه المؤسسات تحرص على الإعلان عن وظائف خالية بين الحين والآخر.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن وظائف خالية في فروعه المختلفة.

وحدد البنك في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية في فروعه، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف «أبو ظبي الأول»، ومسؤوليات الوظائف التي جرى الإعلان عنها، وجاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل ماجستير أو آخر بعد التخرج في موضوع ذي صلة (مثل MBA ، CFA).

- أن يكون حاصل على مؤهل بحد أدنى من درجة البكالوريوس، من الناحية المثالية في مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة أكثر من 5 سنوات في أسواق الدخل الثابت، مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة المباشرة في إدارة المحافظ، وتحليل الأسواق والأوراق المالية، من الناحية المثالية داخل المنطقة.

مسؤوليات الوظائف

- مسؤول عن قيادة وإدارة أعمال الدخل الثابت ومديري الصناديق في إدارة الاستثمار في بنك أبوظبي الأول.

- الاتصال مباشرة برئيس IM والمنتجات والخدمات في مسائل مثل توجه الأعمال الاستراتيجي، ونمو الأصول المدارة والإيرادات وعملية الاستثمار والعميل على متن الطائرة، والعروض التقديمية ومراجعات المحفظة.

- ضمان أن أعمال بنك أبوظبي الأول تعمل بطريقة فعالة ومتوافقة ومربحة مع مساعدة البنك بشكل استباقي في تحقيق أهدافه وتعزيز تجربة العملاء الإيجابية.

- المسؤولية الشاملة عن إدارة تقدم مكتب الدخل الثابت داخل بنك أبوظبي الأول مع المساهمة بشكل مباشر في دفع نمو الأعمال الإجمالي داخل قسم إدارة الاستثمار.

- إدارة جميع أنشطة فريق FI والإشراف عليها بطريقة عادلة ومختصة ومهنية.

- المشاركة في العديد من اجتماعات لجنة إدارة البنك مثل لجنة الاستثمار ولجنة تخصيص الأصول لإبلاغ الرأي المهني تجاه الأسواق وفرص الأعمال الحالية والمستقبلية.

- الإشراف على المحافظ الاستثمارية للعملاء وتحليلها، وتقديم المشورة للعملاء المحتملين والحاليين بشأن أفضل مسار للعمل ضمن إرشادات الاستثمار.

التطوير والإشراف على عملية فلسفة الاستثمار

- تطوير والإشراف على عملية وفلسفة الاستثمار عبر أعمال الدخل الثابت.

- الملكية فيما يتعلق بالإدارة الشاملة للمحفظة أو إدارة المخاطر للمكتب المكلف باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن قرارات الاستثمار عند الضرورة.

- مواكبة تطورات السوق ضمان المعرفة الحالية وذات الصلة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

- إنتاج أداء تنافسي على المدى القصير «عام فرعي»، والربيع الأعلى على المدى الطويل.