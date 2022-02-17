رامي رضوان يدعو المصريين للتبرع لطفل يحتاج عملية بـ36 مليون جنيه (فيديو)

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك استغاثة وصلت له من سيدة تطالب بالتبرع لنجلها أسامة وليد صاحب الـ17 عامًا، لإصابته في الجهاز الهضمي، لافتًا إلى أن السيدة ذهبت إلى وزارة التضامن، كما حرص عدد كبير من الأشخاص والفنانين على التواصل معه من أجل عرض الأمر على الشاشة.

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قصة إصابة طفل بمرض في الجهاز الهضمي

وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، الأربعاء، أن مصطفى كان شخصا طبيعيا ولكن عندما أتم 13 عاما حدث انتفاخ في بطنه، استلزم التدخل الجراحي لاستئصال القولون بشكل كامل وحاليا يحتاج لزراعة جهاز هضمي كامل وهذا يكلف 2 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن أي يوم يمض على الطفل دون علاجه يزيد من الخطورة على حياته.

رامي يطالب بسرعة التبرع

وواصل رضوان: «العلاج يحتاج 36 مليون جنيه مصري هنجمعه، المصريين مبيغلبوش واتجمع 3 ملايين بس وممكن تتبرع على بنك cib الإسكندرية والبنك الأهلي يعني لو 60 مليون مصري اتبرعوا بنص جنيه هنكمل المبلغ أو 33 مليون اتبرعوا بجنيه بس، أدعو حضراتكم جميعا نتعاون مع بعض عشان ربنا يكرمنا عشان مصطفى يسافر الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة جهاز هضمي كامل، والحسابات مفتوحة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي عشان نساعد مصطفى ووالدته ليجري العملية الجراحية في أقرب وقت ممكن إن شاء الله».