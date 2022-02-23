وزير التعليم: نخطط لإعادة الانضباط في المدارس وعقوبات على المتغيبين

تعهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق قانون الوزارة فيما يخص غياب الطلاب عن الحضور للمدارس، فذكر أن ملف الانضباط الدراسي يشغله كثيرًا قائلًا: «كان فيه خلل في الانضباط الدراسي أعوام كثيرة، والسادة الوزراء الذين سبقونا كانوا معنيين بهذا الأمر، وفي فترة جائحة فيروس كورونا المستجد تم السماح بأشكال أخرى من الحضور والغياب والاعتماد على مصادر أخرى وهذا الأمر غير من المشهد إلى حد ما».

نحاول إعادة الانضباط للمدرسة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أننا ذكرنا أن هذا العام الدراسي نحاول إعادة الانضباط للمدرسة: «المدارس مفتوحة والمدرسين فيها وحاضرين باستمرار، وهذا يتم التحقق منه بشكل يومي من خلال المديريات والإدارات التعليمية، بس على حسب احنا فين على الخريطة، فيه بعض المدارس والأعمار الحضور بتاعها مش منتظم لأسباب تاريخية كلنا نعرفها ونحاول نغيرها».

يجب على أولياء الأمور مساندة الوزارة في عودة الانضباط المدرسي

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه يجب على أولياء الأمور مساندة الوزارة في هذا الأمر، من أجل التغيير للأفضل، فوجود الأطفال في المدارس جزء أساسي في التعلم، كما أن ممارسة الأنشطة بغض النظر عن إضافتها للمجموع من عدمه جزء أساسي في التعلم، «ده شيء أساسي في تكوين الطالب، بنبعت تعليمات مشددة للمديريات والإدارات لتسجيل الحضور والغياب بشكل رسمي يوميًا وتفعيل قانون التعليم فيما يختص بالغياب».

عقوبات على المتغيبين

وتابع الدكتور طارق شوقي: «فيه عقوبات للغياب، واذا استمر لغير سبب أكثر من 15 يوما يحرم الطالب من الامتحان، مش بنحب نلجأ لهذا لأن ده مفروض تبقى ثقافة الحضور، بس هنفعل القانون كمحاولة لاسترجاع الانضباط في الفترة الجاية، هيكون فيه تركيز على تطبيق قانون التعليم فيما يخص الحضور».