«فلسفة الحوار» وأنواعه.. على مائدة صالون السويس الثقافي

شهدت محافظة السويس، يوما ثقافيا أقيم خلاله العديد من الفعليات، حيث تناول صالون السويس الثقافي «فلسفة الحوار» فيما ناقش بيت ثقافة العمدة موضوع «العنف ضد المرأة».

فلسفة الحوار

جاء عنوان المحور الأول بصالون السويس الثقافي، بعنوان «فلسفة الحوار»، وناقشه عادل أبو عويشة، والذي أوضح خلال حديثه أن الكثيرين يدعون للحوار والنقاش في مواضيع مختلفة دينية سياسيّة واجتماعيّة أو في أيّ مجال آخر، وتسائل: كم منّا يعرف حقّا معنى الحوار والنقاش وأسسه؟، ولكن يبقى الأهم هو حريّة التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر بغضّ النظر عمّا إذا كنت مع أو ضدّ ما يقوله الشخص.

ثقافة الحوار

وجاء المحور الثاني للصالون تحت عنوان «ثقافة الحوار» والذي ناقشه أسامة عبد الفتاح، وأوضح خلال تناوله أن الحوار يعرف بأنّه حوار يجري بين شخصين أو أكثر حول موضوع معيّن، للوصول لهدف معيّن، أمّا ثقافة الحوار فتعني قبول الآخر بما هو عليه من اختلاف دينيّ أو مذهبي أو عرقيّ أو سياسيّ، واحترام التعدديّة عند الاستماع للطرف الآخر ولآرائه، ويعدّ الحوار ثقافةً لأنّه مبنيّ على مجموعة من الأسس والآدابِ التي تجعل منه أداة تواصلٍ هادفة، تقرّب الأشخاص من بعضهم وتزيد من التواصل الثقافيّ في مختلفِ المجالاتِ، وتزيد من تقبّل الآخرِ، وترتقي بجميع الأطرافِ المتحاورةِ.

أنواع الحوار

بينما كان المحور الثالث يتحدث حول أنواع الحوار، والذي ناقشه الدكتور محمد المصري، ونحدث خلال كلمته عن تعدد أنواع الحوار في اللغة وتصنيفاته وأشكاله التي يخرج عليها، ومن أهميته إنه لغة يتعامل بها جميع أطياف المجتمع وطبقاته في حياتهم اليومية وفي أعمالهم وفي بيوتهم، ويمكن تقسيم أنواعه إلى حوار إقناعي وحوار استقصائي وحوار استكشافي وحوار تفاوضي وحوار بحثي، وسادت الأجواء الثقافية في المكان حيث اختتم الصالون بفقرة شعرية للشاعرة مروة عبد السيد والشاعر علاء الدين علي، كما ناقش بيت ثقافة العمدة العنف ضد المرأة.