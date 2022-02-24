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عاجل.. القوات المسلحة الأوكرانية تعلن إسقاط 5 طائرات روسية

كتب:

محمد حسن عامر
08:30 ص | الخميس 24 فبراير 2022
عناصر الجيش الأوكراني - صورة أرشيفية

عناصر الجيش الأوكراني - صورة أرشيفية

أعلن جيش أوكرانيا، قبل قليل، عن إسقاط 5 طائرات روسية، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، وفي المقابل لم تعقب روسيا على خبر إسقاط الطائرات الروسية الذي تحدثت عنه أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم عن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا بدعوى حماية منطقة دونباس، وأكدت أوكرانيا في المقابل أن روسيا شنت حربا شاملة على أراضيها.

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بقلم محمد حسن عامر