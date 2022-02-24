خطة تفصيلية لفتح محل لبيع البيض.. 109 آلاف جنيه أرباح في 12 شهرا

يرغب العديد من الأشخاص في فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، لكن يكون أمامهم العديد من الأفكار المحيرة، وغير مكتملة النضج، من حيث فهم طبيعية المشروع أو توافق ميزانيته مع رأس المال المتاح، لذا ينشر جهاز تنمية المشروعات، العديد من دراسات الجدوى لأكثر المشاريع تحقيقًا للأرباح، والأكثر طلبا في السوق المصري، مع توفير فرص تمويلية من جهات موثوقة، من بينها تجارة بيض المائدة.

دراسة جدوى لمحل بيع بيض المائدة

قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دراسة جدوى خاصة لمشروع محل بيع بيض المائدة، مؤكدا أنه يعتبر من الأنشطة التي تلقى رواجا كبيرا، وطلبا واسعا من المواطنين، نظرا للاعتماد على البيض، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة، لذلك أصبح هناك حاجة ملحة له في كل المناطق، خاصة مع تطور وزيادة المناطق السكنية خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الطلب على المنتج.

ذكرت الدراسة، التي اطلعت عليها «الوطن»، أن هدف المشروع توفير فرص عمل مناسبة، واستغلال رواج تجارة البيض بأنواعه، وكثرة الطلب عليه، خاصة مع بدء المدارس، موضحة أن مبيعات المشروع تتمثل في بيع بيض المائدة بمختلف، أنواعه الأبيض والأحمر والبلدي.

تكاليف المشروع والأرباح المتوقعة

وأشارت الدراسة إلى أن هناك احتياجًا دائمًا إلى منتجات البيض، خاصة أنه لا يوجد بيت في جميع محافظات الجمهورية يخلو منه، كما أن انتشاره كبير، ويتميز رأس المال فيه بالانخفاض، وسرعة الدوران، نظرًا للطلب المتزايد عليه، لزيادة أعداد مستهلكيه في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع سواء رأس المال أو القرض، تقدر بنحو 122 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها، وهي رأس المال المطلوب لبدء المشروع، ويقدر وفق الدراسة بـ84 ألف جنيه.

ولفتت الدراسة، إلى أنَّه يجري إصدار قرض للمستفيد يبلغ 78 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول، بحوالي 109 آلاف جنيه.