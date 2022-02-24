«أسيوط الجامعي» ينهي قوائم الانتظار ويجري 91% من عمليات القلب والصدر

قدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من ورشة العمل الدولية لمناظير الصدر الجراحي التي نظمتها الجامعة، تقريرا حول نجاح قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بأسيوط في القضاء على 100% من قوائم انتظار عمليات أورام الصدر، و91% من العمليات الجراحية للكبار والصغار بقسم جراحة القلب والصدر، وذلك في إطار مشاركة منظومة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

عمليتان لزراعة الكلى

أعلن التقرير عن نجاح قسم جراحة المسالك البولية في إجراء عمليتين جديدتين لزراعة الكلى، ضمن برنامج زراعة الكلى الذي تتبناه الجامعة ويعد من مجالات العمل المضيئة كنشاط طبي منفرد ومتميز.

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ولفت إلى نجاح الفريق الطبي في زراعة كلى لمريض عن طريق والده المتبرع، وزرع كلى لمريضة عن طريق تبرع أختها، كواحدة من الجراحات المعقدة بالغة الخطورة، التي أظهرت نجاح الفريق الطبي الذي ضم أساتذة وأطباء متخصصين في جراحات المسالك البولية والتخدير والباطنة، مع تعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكة والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض، ونجح الفريق في التعامل مع الحالات بسياسة علمية صحيحة ومهنية، تمثلت في شفاء المريضين وخروجهما من المستشفى بوظائف كلى طبيعية، ليصل عدد الحالات التي أجرتها المستشفى بنجاح ضمن برنامح زراعة الكلى إلى 49 حالة.

إعادة زرع يد مبتورة

أبرز التقرير، نجاح فريق أطباء وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى في إعادة زرع يد مبتورة لفتاة، ونجح الفريق في إجراء العملية رغم تأخر وصول الحالة إلى المستشفى عن المدى الزمني المتعارف عليه بحوالى 5 ساعات، مضيفا أن العملية تعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة، التي حققت فيها الجامعة تميزا مشهودا، وتعد وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم فى هذا المجال، وأول مركز متخصص في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

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يذكر أن المستشفى الجامعى بأسيوط تمثل مدينة طبية متكاملة، وتضم 10 مستشفيات متخصصة، وإمكانات بشرية وعلمية في مختلف التخصصات الطبية منها: جراحة المخ والأعصاب، القلب، الأطفال، صحة المرأة، الأورام، كما تستقبل مستشفيات الجامعة أكثر من 2 مليون مريض سنويا، ضمن دورها لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لسكان محافظات الصعيد.