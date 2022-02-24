تراجع إيرادات «من أجل زيكو» و«حامل اللقب» في شباك التذاكر السعودي

تراجع فيلم «من أجل وزيكو»، من المركز الثاني، الأسبوع الماضي، إلى المركز الثالث، خلال الأسبوع الجاري، في شباك التذاكر السعودي ضمن قائمة الـ «TOP 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات، بينما جاء فيلم «حامل اللقب»، في المركز الخامس متراجعا من المركز الرابع، الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لما نشره موقع «السينما السعودية».

فيلم «Uncharted» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي

واحتفظ فيلم «Uncharted»، للمخرج روبن فليشر، بصدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «Black light»، إخراج مارك ويليامز، وبطولة ليام نيسون، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن حول أحد نشطاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذي يتورط في مؤامرة قد تطيح بعائلته، أما المركز الرابع فكانت من نصيب فيلم الجريمة «Death on the Nile»، إخراج وبطولة كينيث براناه، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة آجاثا كريستي بنفس العنوان تم نشرها عام 1937.

5 أفلام جديدة في دور العرض السينمائية بالسعودية

وتشهد دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، اليوم، طرح مجموعة كبيرة من الأفلام للمرة الأولى أبرزها فيلم «The Godfather»، في عرض محدود، بمناسبة مرور 50 عاما على عرضه للمرة الأولى، كما يعرض فيلم الرعب «A Banquet»، إخراج روث باكستون، وتدور أحداث الفيلم حول «مولي» التي تتولى رعاية ابنتها، التي تعاني من أعراض غريبة، تفقدها السيطرة على جسمها، بالإضافة إلى فيلم «The Ledge».

ومن الأفلام التي سيبدأ عرضها، فيلم «Wyrmwood: Apocalypse»، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من البشر يكافحون للنجاة من عدوى الزومبي، كما تستقبل السينمات السعودية، اليوم، الفيلم المغربي «جرادة مالحة»، للمخرج إدريس الروخ، الذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية حول العالم من بينها تورنتو، مونتريال للأفلام المستقلة، بالإضافة إلى مهرجان ديربان السينمائي في جنوب أفريقيا.