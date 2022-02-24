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الكشف عن موقف مصابي الأهلي من مباراة صن داونز

كتب:

علي سمير
10:26 ص | الخميس 24 فبراير 2022
الأهلي

الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لمواجهة فريق صن داونز المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على فريق مصر للمقاصة برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

واستعاد الأهلي علي معلول ومحمد عبدالمنعم أمام صن داونز، حيث انتظما في تدريبات الفريق الجماعية، أمس الأربعاء، بعدما غابا عن المشاركة في مباراة مصر للمقاصة، وتخلص «معلول» من إجهاد عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني إراحته وتنفيذ برنامج تدريبي منفرد له قبل لقاء «المقاصة».

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