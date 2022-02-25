أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 25-2-2022

تحتوي الخضروات على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة للجسد، فهي لا تحتوي على الدهون، مما يساعد الجسم على حصوله على الطاقة دون دهون، وتقي الخضروات من أمراض الأنيميا وفقر الدم، لأنها تحتوي على الحديد الذي يعمل على إعادة بناء خلايا الدم الحمراء.

ومع اقتراب شهر رمضان، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الخضروات المختلفة، استعدادا للشهر الكريم، وشراء ما يمكن تخزينه، وتستعرض «الوطن» أسعار مختلف أنواع الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والخس وغيرها، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها بالأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

تراوح سعر الكيلو جرام من البطاطس بين 7 و9 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو جرام من البصل بين 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو جرام من الليمون ما بين 15 حتى 25 جنيها في الأسواق، كما سجلت الملوخية سعر تراوح بين 10 و13 جنيها اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير.

واختلف سعر كيلو القلقاس بين 5 و10 جنيهات، تراوح سعر كيلو البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 و20 جنيها، وسجل سعر كيلو جرام من الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيها، كما جاء سعر حزمة الخس 5 جنيهات.

سعر الطماطم في الأسواق اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير الحالي، بين 8 و10 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق.

واختلف سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها، بينما تراوح سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان بين 18 و25 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الكيلو جرام من الخيار 12 جنيها، كما سجل الثوم اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير الحالي سعر 30 جنيها.

سعر البطاطا في الأسواق

كما سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا بين 3 و7 جنيهات للكيلو جرام.