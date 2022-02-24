أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 24-2-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق، بشكل يومي؛ إذ لا غنى عنها في أي بيت مصري، ومع اقتراب شهر رمضان تبدأ ربات البيوت في شراء «خزين رمضان» سواء كان لحوم أو دواجن أو خضروات استعداد للشهر الكريم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق، نستعرض أسعار الخيار والطماطم والجزر والبصل وغيرها من الخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض، وفق الجولة الصباحية التي يجريها الوطن، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

تراوح سعر كيلو البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 15 و29 جنيها، كما تراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 و10 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر تراوح بين 10 و13 جنيها، وأيضا سجل سعر الكيلو جرام من البطاطس بين 7 و9 جنيهات، وذلك اليوم الخميس الموافق 24 فبراير الحالي.

واختلف سعر كيلو جرام من الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيها، كما سجلت سعر حزمة الخس 5 جنيهات، وتراوحت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 8 و15 جنيها، كما سجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان بين 18 و25 جنيها في الأسواق.

تراوح سعر الكيلو جرام من البصل بين 2 و5 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من الخيار 12 جنيها، وسجل الثوم اليوم الخميس 24 فبراير الحالي سعر 30 جنيها، أما البطاطا سجلت سعر بين 3 و7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الليمون في الأسواق

وتراوح سعر الكيلو جرام من الليمون ما بين 15 حتى 25 جنيها في الأسواق، وذلك اليوم الخميس الموافق 24 فبراير الحالي.