تسليم 3536 وثيقة تأمينية للعمالة غير المنتظمة في 4 شركات مقاولات

سلم اللواء محمد سعفان وزير القوى العاملة، وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من العاملين بأربع شركات في مجال المقاولات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «سعفان» خلال فعاليات تسليم وثائق التأمين الوثائقي، بديوان وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للعمالة غير منتظمة.

وتابع وزير القوى العاملة، أن الوثائق التأمينية هدفها الحفاظ على حياة القوى غير العاملة، وهناك العديد من الشركات الخاصة بالمقاولات، رحبت بإجراء التأمين التكافلي، لافتا إلى أنه يريد تعميم كافة أنواع الحماية لهذه الفئة في مختلف القطاعات.

«سعفان»: توفير الرعاية التأمينية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح «سعفان»، أنه يجب على شركات المقاولات إرسال قاعدة بيانات فئة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أهمية توفير كافة سبل الرعاية التأمينية، وطالب الشركات بتنفيذ وثيقة تأمينية وخصم قيمة التأمين من راتب العامل شهريا وذلك من أجل حفاظ على حياتهم.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن مصر بها عدة ملايين من القوى غير العاملة وليس هناك أي تأمين لهذه الفئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حصر كافة بيانات العمالة غير المنتظمة، ليس فقط في شركات المقاولات بل هدف الوزارة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مختلف القطاعات.

حماية العمالة غير المنتظمة من الأضرار

ولفت «سعفان»، إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على سير أعمال العاملة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية، وحرصا على توفير سبل الرعاية ساهمت الوزارة في توفير الوثائق التأمينية المختلفة وتجبنا لحدوث أي أضرار مختلفة على هذه الفئة.

ومن جانبه قال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، إن توفير كافة الرعاية الصحية والمادية للعمالة غير المنتظمة وفق توجيهات القيادة السياسة، مشيرة إلى أن هذه الفئة نالت الرعاية الاجتماعية والتأمينية حفاظا على حقوق هذه الفئة.

وأضاف «الغمراوي»، خلال مشاركته في فعاليات تسليم وثائق التأمينية، أن الوزارة تسلم اليوم نحو 3536 وثيقة تأمينية اليوم للعمالة غير المنتظمة للحفاظ على كافة سبل الرعاية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة، موضحا أن هناك نحو 61 ألف عامل غير منتظم تقدموا للحصول على وثائق تأمينية، من قبل وزارة القوى العاملة، إذ جرى تسليم نحو 21 ألف عامل غير منتظم وثيقة تأمينية، بمبلغ مالي تجاوز 112 مليونا، ويتم دراسة كافة الطلبات الآخرى لتوفير وثائق التأمينية.