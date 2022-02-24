أسماء المصابين الـ19 في حادث تصادم ميني باص ونقل بطريق العين السخنة

شهد طريق العين السخنة بالسويس، صباح اليوم، حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميني باص، وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

مصدر طبي: تم التعامل مع الحالات وتوزيعهم على الأقسام بمستشفى السويس

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن قسم الطوارئ استقبل 19 مصابا في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع ميني باص، والذي وقع صباح اليوم الخميس على طريق «السويس - السخنة».

وأضاف المصدر أن المصابين جميهم من المقيمين بمحافظة السويس وخضعوا للفحص فور وصولهم، وجرى توزيعهم على أقسام الجراحة والعظام والعناية، وفق حالتهم إثر الإصابة التي تعرضوا لها.

بيانات المصابين ونوع الإصابة

- سماح محمد حسين، 45 سنة، مصابة ببتر بالزراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- هند محمد أحمد، 40 سنة، مصابة بجرح بجبهة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- محمد علي عبد اللطيف، 34 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أسماء محمد فودة، 38 سنة، وإصابتها عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- هناء ناصر سيد، 19 سنة، والإصابة سحجات وكدمات متفرقة.

- مبروكة صابر محمد، 35 سنة، مصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم.

- محمد محسن إبراهيم، 29 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات وجروح بالجسم واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج.

- غريب السيد إلياس، 22 سنة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- علياء علي السيد، 29 سنة، وإصابتها عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أيمن السعيد إبراهيم، 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- نعمة فوزي السيد، 45 سنة، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- رحمة خالد إبراهيم، 18 سنة، وإصابتها باشتباه كسر بالساق اليمنى.

- نادية حربي حفني، 18 سنة، وإصابتها عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- صابرين محمود صديق، 22 سنة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- نجوى إبرهيم شعبان 35 سنة، والإصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- إبراهيم مصطفى إبراهيم، 23 سنة، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم.

- غريب محمد عثمان أحمد، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

- أيمن سعيد إبراهيم، 18 سنة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- منار محمد نصر، 20 سنة، وإصابتها عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وقوع الحادث صباح اليوم الخميس

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات على (طريق العين السخنة) بوقوع حادث تصادم سيارة نقل رقم (د ن ب 2825)، ومقطوره رقم (د ه‍ ص 8946)، مع أتوبيس رقم (ل ص 2414) تابع شركة فالكون، بالجلالة، أمام شركة عز للحديد، طريق العين السخنة، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا.

15 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور وجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وقد تبين خلال المعاينة الأولية تصادم الأتوبيس المينى رقم (ل ص 2414)، في اتجاه العين السخنة، بالقرب من شركة حديد عز بالسويس.

قوة من شرطة تأمين الطرق عاينت الحادث

كما انتقلت قوة من شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق، لمكان الحادث، وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحادث تخطي السرعة المقررة وعدم تقديرالسائقين للمسافات، خاصة وأن هناك أعمال تطوير تتم على الطريق، ما نتج عنه عدم تقدير المسافة ومحاولة تجاوز السيارات في تحطم الجانب الأيمن من الأتوبيس الميني باص، فوقع الاصطدام مع السيارة النقل.