افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المبرة.. بتكلفة 4.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق.

خدمة المرضى التابعين للتأمين الصحي

ويعد جهاز الأشعة المقطعية أول جهاز تابع لفرع الهيئة في الشرقية، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، وذلك بعد توفير القوى البشرية اللازمة والتدريب الجيد لهم، لخدمة المرضى التابعين للتأمين الصحي، وغيرهم من المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، وحضر الافتتاح النائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب، والمهندس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

الاستماع إلى مرضى الغسيل الكلوي

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وحرص على الاستماع إلى مرضى الغسيل الكلوي، والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لهم، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع الحالات المرضية بالمستشفى.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدما الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور ممدوح غراب، لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددها 25 مستشفى، شهدت أيضا طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، والتي بلغت حتى الآن 14 جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، بعد أن كانت 3 أجهزة فقط بالمحافظة.