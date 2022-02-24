بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بالكليو 107، في اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 107، بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من رامي ماهر محمد السيد، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجمعة محمد محمود، 41 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، وشعبان عبد الحليم السيد، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وكسر في الساق اليمنى.

كما أصيب أيضا فهمي إبراهيم فهمي، 27 سنة، بسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وربيع سعيد عبد الفتاح، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن، وياسر محمد أحمد، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض.

وضمت قائمة المصابين كريم رمضان الجنايني، 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وقدري أحمد محمود، 22 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الهوية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.