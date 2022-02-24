أغنية «يا أصفر» لـ بندق تتصدر الترند وتتخطى مليون مشاهدة في 3 أيام

حققت أغنية «يا أصفر» لمطرب المهرجانات حودة بندق، نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «يا أصفر» تتخطى مليون مشاهدة

وتصدرت أغنية «يا أصفر»، من كلمات الجوكر، وألحان حودة بندق، قائمة الأكثر مشاهدة في قائمة الموسيقى بموقع «اليوتيوب»، كما تخطت مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحها.

أغنية «يا أصفر»، تسببت في أزمة كبيرة خلال اليومين الماضيين بين حودة بندق، ومسلم والفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، إذ كان من المقرر أن تكون الأغنية «تريو» للثلاثي معًا، ولكن «حمودة» ومسلم تفاجأ من طرح «بندق» الأغنية بمفرده عبر المنصات الإلكترونية وقناته على «اليوتيوب».

مسلم يقاضي حودة بندق بسبب أغنية «يا أصفر»

وبعد طرح الأغنية، هدد مسلم خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، بأنه سيلجأ إلى القضاء؛ لتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالأغنية وتقديم بلاغ ضد حودة بندق.

وأشار خلال بث مباشر نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه سيتقدم ببلاغ ضد حودة بندق إلى نقابة المهن الموسيقية بسبب طرحه للأغنية بمفرده.

كلمات أغنية «يا أصفر»

وتقول كلمات الأغنية:

اوعى تدي مقام لحد ما لوش مقام العويل

آخره يا صاحبي في الكلام لكن الأفعال دي

عايزة راجل تمام عمر الكلام ما يجيب

عويل شبر لا قدام الكل راح وقت الكاشات

عشت في جراح والحب مات فين الصحاب

بتوع زمان دلوقت ليه الكل خان فين الصحاب

بتوع زمان دلوقت لكل خان يا أصفر شاغلك

يا أصفر تعبك بس أنا على وضعي ولا ولا ولا شايفك

يا أصفر شاغلك تعبك آخرك أنا عارفه وهافضل