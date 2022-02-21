تفاصيل خلاف حمودة وبندق ومسلم بسبب «يا أصفر شغلك»: الأغنية بصوت واحد

أزمة تشهدها الأغنية الشعبية خلال الساعات الماضية بين الفنان الكبير عبدالباسط حمودة ومؤدي المهرجانات مسلم والمطرب الشاب حودة بندق بسبب «أغنية يا أصفر شغلك».

حودة بندق يطرح «يا أصفر شغلك» دون حمودة ومسلم

بدأت الأزمة حينما طرح بندق الأغنية بصوته عبر المنصات الإلكترونية وقناته بموقع يوتيوب وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون الرجوع لـ عبدالباسط حمودة ومؤدي المهرجانات مسلم على الرغم من أن الاتفاق يكون «تريو» بينهم

عبدالباسط حمودة يهدد حودة بندق باللجوء للقضاء

وتفاجأ حمودة ومسلم خلال الساعات الماضية بطرح الأغنية بصوت بندق فقط عبر يوتيوب دون أي إخطار لهم، وقبل ساعات من طرحها معا، وهو ما جعل حمودة يهدد باللجوء للقضاء وتقديم المستندات والأوراق الخاصة بالأغنية حسبما أوضح «الوطن».

وظهر الفنان مسلم في بث مباشر عبر صحفته وأكد فيها على كل ما صرح به حمودة وأشار إلى انهم قام بإبلاغ نقابة المهن الموسيقية لوجوده خلافات بينه وبين حودة بندق الذي التزم الصمت حتى الآن ولم يوضح سبب طرحه الأغنية بمفرده.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«اوعى تدي مقام لحد ما لوش مقام العويل

آخره يا صاحبي في الكلام لكن الأفعال دي

عايزة راجل تمام عمر الكلام ما يجيب

عويل شبر لا قدام الكل راح وقت الكاشات

عشت في جراح والحب مات فين الصحاب

بتوع زمان دلوقت ليه الكل خان فين الصحاب

بتوع زمان دلوقت لكل خان يا أصفر شاغلك

يا أصفر تعبك بس أنا على وضعي ولا ولا ولا شايفك

يا أصفر شاغلك تعبك آخرك أنا عارفه وهافضل

عمك يا أصفر شاغلك يا أصفر تعبك

بس أنا على وضعي ولا ولا ولا شايفك

يا أصفر شاغلك يا أصفر تعبك أخرك

انا عارفه وهفضل هفضل عمك

عاملين أسود على مفيش».