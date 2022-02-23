موعد الإعلان عن تفاصيل مسابقة المعلمين 2022.. تحديد شرط لا تنازل عنه

يبحث كثير من الراغبين في التقدم لمسابقة المعلمين 2022، عن التخصصات المطلوبة والشروط والأولويات الخاصة بالتقديم، ضمن مسابقة الـ150 ألف معلم، الذين وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيينهم، لسد العجز المعلمين بالمدارس، وموعد التقديم، خاصة بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خطابا ببدء التسجيل في المسابقة يوم 7 أبريل المقبل، حتى يوم 14 من نفس الشهر، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلا.

موعد إعلان تفاصيل مسابقة المعلمين 2022

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تحديد موعد بدء التقديم للمسابقة يوم 7 أبريل المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل مسابقة المعلمين، لتعيين معلمين جدد، بهدف سد العجز، منتصف مارس المقبل، بعد الانتهاء من التنسيق مع الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تحديد التخصصات المطلوبة في أول دفعة من المسابقة، وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعلن عنها رسميا، لمسابقة أول عام.

خريجو التربية والآداب على رأس المطلوبين للتعيين

أشار المصدر، إلى أن هناك شرطا لا تنازل عنه في المسابقة، التي أعلن عنها الرئيس، وهو المؤهل العالي التربوي للخريجين الراغبين في التقديم، موضحا أن خريجي كليات التربية والآداب، على رأس المطلوبين للتعيين في مسابقة المعلمين 2022.

- الأولوية في التعيين بالصفوف الأولى: رياض الأطفال والابتدائية.

- الأولوية في سد العجز في المواد الأساسية، ثم الأنشطة.

- ارتكاز الاختيار على المتقدمين الأكبر سنا، والحاصلين على درجات علمية عليا «دكتوراه أو ماجيستر».

- اختيار المعلمين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات.

- لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

- اختبار وتقييم آداء للمقبولين لمدة عاميين، لقياس مدى كفاءتهم وصلاحيتهم تربويا، لنيل شهادة الصلاحية لتعيينهم.