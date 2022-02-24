موقف البورصة المصرية من غزو روسيا لأوكرانيا في بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجعات حادة، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بغزو أوكرانيا، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.

مؤشر «إيجي إكس 30» يتراجع 2.78%

إذ هبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 2.78%، إلى مستوى 10986.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 4.95%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1854.05 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 4.33%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2807.44 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع 3.21%

كما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 3.21%، عند مستوى 1881.52 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 257.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 123.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 13072 صفقة، فيما تم التداول على 176 سهمًا، وارتفعت سهمًا واحدا فقط، فيما انخفض 100 سهماً، واستقر 75 سهمًا دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 17.3 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 696.367 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن العمليات العسكرية الروسية تلقي بظلالها على أسواق المال العالمية والمحلية، بعد اشتعال الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والبدء في تحركات وضربات عسكرية من الجانب الروسي صباح اليوم، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء البورصة المصرية في بداية التعاملات اليوم وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» باكثر من 350 نقطة بضغط من الهبوط الحاد لجميع الأسهم القيادية والتي شهدت تراجعات قوية في بداية التعاملات اليوم.

ويتوقع عيد، في حالة استقرار الأحدجاث الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والبدء في العودة مرة أخرى إلى الحوار، وةوقف العمليات العسكرية، تتجه الأسواق المالية العالمية نحو الاستقرار ومعاودة الصعود مرة أخرى.

وتابع عيد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على أداء مؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات اليوم ودفعت جميع الأسهم القيادية والصغير والمتوسطة نحو الهبوط مع وجود حالة من التخوف والترقب من حدوث تصاعد للأحداث بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت أيضا بشكل كبير على أسعار النفط الخام عالمياً ودفعته الأزمة للصعود نحو 100$ للبرميل لاعتبار روسيا من أهم أعضاء منظمة أوبك بلس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، في خطاب متلفز، بحسب «بي بي سي»، التي قالت إن دوي انفجارات متعددة سُمع في العاصمة كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.