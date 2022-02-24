«المهندسين» تزف بشرى لأصحاب المعاشات وتعلن فائض ميزانية يتخطى المليار

وافق مجلس النقابة العامة للمهندسين، في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، مبدئيًّا على ميزانية النقابة لعام 2021 وموازنة 2022، و قرر المجلس تخصيص 20 مليون جنيه من فائض ميزانية صندوق المعاشات لصندوق دعم الرعاية الاجتماعية، كما وافق المجلس أيضًا على تحديد يوم 17 مارس المقبل لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

ميزانية نقابة المهندسين

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي، وجه الشكر للمجلس الأعلى للنقابة على مجمل أعماله خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقال: «المجلس حقق إنجازات حقيقية لجموع المهندسين، وشهد زخمًا كبيرًا في مناقشات كل القضايا التي تهم المهنة والمهندسين، وكان أكثر ما يميزه هو الاحترام الكبير المتبادل بين كل أعضاء المجلس، حتى وإن اختلفنا أحيانًا في بعض وجهات النظر، إلا أن الاحترام الكامل بين أعضاء المجلس الأعلى لم يغب للحظة عن كل اجتماعات المجلس المنعقدة خلال الأربع سنوات، وكانت كل القرارات إما تصدر بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، وهو ما يعني أنها خضعت لمناقشات طويلة ومستفيضة حتى تم الوصول لقرار نهائي بشأنها».

جاء ذلك خلال انعقاد آخر جلسات المجلس الأعلى بتشكيله الحالي، وقدم المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، عرضًا تفصيليًّا عن كافة صناديق النقابة، مشيرًا إلى فائض تاريخي في ميزانية عام 2021 تجاوز المليار جنيه.

وأكد «ناصر»، أن هذا النجاح غير المسبوق في تاريخ النقابة هو نتاج تكاتف أيدي هيئة المكتب، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وأعضاء المجلس الأعلى والنقابات الفرعية وتعاونهم مع أمانة الصندوق، لافتا إلى أن هذا الفائض الكبير يتيح الفرصة لدراسة زيادة معاشات المهندسين.

زيادة المعاشات

وفي سياق متصل، أشار المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد للنقابة، إلى أن ميزانية صندوق النقابة تخطت فائضًا بمقدار 40 مليون جنيه، ما يتيح تعظيم الإنفاق على الأنشطة المختلفة التي يدعمها هذا الصندوق، مضيفا بأن فائض صندوق المعاشات يدعم تعظيم الصرف لكافة أنشطة النقابة، مثل التدريب والإسكان والتحول الرقمي ومقار النقابات الفرعية والنوادي وغيرها من الأنشطة الخدمية.

فيما أشار المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى أن عدد المشتركين في مشروع الرعاية الصحية بلغ 400 ألف مشترك، حتى الآن، لافتًا إلى أن باب الاشتراك لا يزال مفتوحًا لمدة شهر، متوقعًا زيادة عدد المشتركين إلى 50 ألف مشترك عن العام الماضي.

وأضاف أن الجمعية العمومية الأخيرة للمهندسين وافقت على زيادة الحد الأقصى لمساهمة النقابة في الرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، كما سيتم رفع المساهمة في الأمراض المستعصية من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية تتواصل بشكل دائم مع الجهات الطبية المتعاقدة مع مشروع الرعاية لتقديم أفضل خدمة للمهندسين.

وبعد عدة مناقشات، قرر المجلس الأعلى أيضًا أن يظل فائض صندوق الرعاية الصحية بالصندوق لدعم علاج الحالات غير القادرة من ذوي الأمراض الخطيرة، مثل الأورام، وذلك بعد العرض على اللجنة المختصة.