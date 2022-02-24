إزالة 44 تعديا بمركزي سمالوط وأبو قرقاص بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات االرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة السيد وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، 21 حالة تعدي، بمساحه 915 متر، ولاية ري غرب سمالوط وتعد بالبناء على أراض زراعية، بقرية بني غنى، حيث تمت ازالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات

وفى نفس السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص 23 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة والري وأراضي حماية النيل، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حالة تعد على الأرض الزراعية في المهد بقريه ابشاق، وحالة تعدى على أرض خارج الحيز على مساحة 90 متر بحوض محمود بك زمام قرية القيس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة تعدى بالبناء المخالف للقانون 119 بدون ترخيص بالدور الخامس العلوي بمساحة 50 م بحي جنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.