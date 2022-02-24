أصغر طبيب مصري يحصل على دكتوراه من بريطانيا في علاج مرض شلل الرعاش

حصل الدكتور أحمد نجيدة، على درجة الدكتوراه من جامعة بورتسموث في بريطانيا، في علوم المخ و الأعصاب عقب اجتيازه الامتحان الشفوي للدكتواره، وهو ما يعرف بمناقشة الرسالة، ليصبح بذلك أصغر طبيب مصري يحصل على الدكتوراة بعد التخرج، في سن الـ27 عام، عن رسالته حول موضوع "الأمل و السراب في علاجات مرض شلل الرعاش".

وتشكلت اللجنة المشرفة على مناقشة الرسالة من الدكتور كارل كاونسل، أستاذ و استشاري طب المخ و الأعصاب بجامعة أبردين في اسكتلندا، ومحرر في مجموعة الاضطرابات الحركية في كوكرين "ممتحن أول - خارجي"، الدكتور وسام ديب، أستاذ مساعد و استشاري طب المخ والأعصاب بجامعة ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية "ممتحن ثاني - خارجي"، الدكتور جراهام ميلز، أستاذ العلوم الطبية في جامعة بورتسموث في بريطانيا "ممتحن ثالث - داخلي"، والدكتور ماثيو باركر، أستاذ علوم المخ و الأعصاب في جامعة بورتسموث في بريطانيا "مشرفاً".

وقال نجيدة في رسالته: "من المعروف أن مرض شلل الرعاش ليس له علاج شافي حتى الآن وغالبا ما يحدث في التجارب السريرية ما يسمى بال placebo effect .. أي أن شعور المريض بأنه يأخذ دواء جديد يؤدي إلى تفعيل ال Reward System في الدماغ و الذي يعمل عن طريق الدوبامين و بهذه الطريقة يحدث تحسن زائف في بعض التجارب السريرية الغير محكمة المنهجية و الضبط مما يؤدي إلى اندفاع المرضى لشراء أدوية غير فعالة بناء على نتائج دراسات ضعيفة مثل ما حدث مع ال Coenzyme Q10 و ال Nilotinib الذي تم تناولهما بناء على دراسات ضعيفة في الماضي".

وأضاف الطبيب المصري أنه تعلم منهجية المراجعات المنهجية و ال Meta-analysis وأساليب خلق الدليل العلمي و تدقيق التجارب السريرية، في عام 2013، بنهاية دراسته في العام الأول لـ كلية الطب بجامعة الزقازيق، موضحا أنه أقام سلسلة متصلة من المراجعات المنهجية و التحليل الإحصائي للتجارب السرية الخاصة بأغلب العلاجات المرشحة لمرض الباركنسون، أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج (حتى سبتمبر 2021، نشر أولها في نهاية 2015 و آخرها في يوليو 2021 الماضي، مشيراً إلى تقدم 17 بحثا علميا في هذه النقطة البحثية تحديدا، منها 10 مقالات علمية منشورة دوليا في دوريات علمية محكمة أقلها بمعامل تأثير 2.5، 7 ملخصات بحثية منشورة في مؤتمرات دولية خارج مصر، أغلبها في مؤتمرات ال International Parkinson's and MDS Congress "أكبر جمعية دولية متخصصة".

منع تناول أدوية غير مصرح

وأكد الطبيب المصري على أن قيمة هذه الدراسة تكمن في تدقيق الدليل العلمي لإرشاد المرضى لمنع تناول أدوية غير مصرح بها لا تفيد و لكن قد تضر، إرشاد الأطباء و الباحثين إلى العلاجات التي قد تكون فعالة ليتم دراستها في المستقبل و العلاجات التي وصلت لمرحلة ال Futility "ثبت عدم جدواها"، اقتباس هذه البحوث في بروتوكولات العلاج ، مثل بروتوكولات علاج مرض شلل الرعاش في بريطانيا 2017، وبروتوكولات الـ ESC لعلاج ال neurogenic orthostatic hypotension في مرض شلل الرعاش و الأمراض العصبية الأخرى، في أوروبا، كما تستشهد Oregon State University Library بعدد من البحوث الخاصة في إرشاد المرضى لما يتعلق بتناول المكملات الغذائية في أمريكا.

وتابع "نجيدة": "تقدمت إلى جامعة بورتسموث بمقترح الرسالة للالتحاق ببرنامج الدكتوراة في فبراير 2020 عن طريق تراك الـ(Phd by publication)، و خضعت لمقابلتين، الأولى مقابلة شخصية مع المشرف الذي وافق على الإشراف على رسالتي و الثانية مع المشرف و نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا لتقييم مستواي العلمي في المقترح المقدم "، موضحاً أنه تلقى القبول ببدء الدراسة في مارس 2020، ثم جاء وباء كورونا و لم يبدأ فعليا حتى أكتوبر 2020، كما انتهى من كتابة الرسالة في سبتمبر 2021، والتي تم منحه الدرجة العلمية مع طلب بعض التعديلات في التعليق Thesis commentary، إذ كان من المقرر أن يكون الامتحان بالجامعة و لكن الممتحنين اختاروا أن الامتحان يكون أونلاين لصعوبة السفر أثناء فترة كورونا، وبعد إتمام للتعديلات المطلوبة على الـ Thesis commentary، سوف يتم نشر الرسالة كاملة على الموقع الرسمي للجامعة.