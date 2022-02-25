«الصحة» تطلق قافلتين طبيتين بالشرقية والوادي الجديد: كشف وعلاج بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين اليوم الجمعة، بمحافظتي الشرقية والوادي الجديد، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن الكشف والعلاج بالمجان في التخصصات الطبية التي تشملها القوافل الطبية، وهي: «النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل».

الصحة: الكشف والعلاج بالمجان

وتابعت الوزارة بأن القافلة الطبية الأولى ستكون في «تانيس» مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، والأخرى في «الثورة» مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن القوافل الطبية تحتوي على عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية فور الكشف، علاوة على تحويل كل الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة.

وأضافت الوزارة، أنه يجري إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مطالبة المواطنين بالمشاركة في القوافل الطبية من وقت إلى الآخر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.