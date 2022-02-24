طارق الشناوي يكشف حقيقة منع الزيارة عن الفنان سمير صبري في المستشفى

يبحث الجمهور عن حقيقة منع الزيارة عن الفنان سمير صبري، في المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى نقله للمستشفى، ومن المقرر أن يجري عملية القسطرة بالقلب اليوم، بعد وضعه تحت الملاحظة.

حقيقة منع الزيارة لسمير صبري في المستشفى

وكشف الناقد السينمائي طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الفنان سمير صبري بخير، وزاره عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية، وهو على قدر عالي من الوعي الكامل والتركيز.

إلهام شاهين: سمير صبري بخير

ومن جانبها، أكدت الفنانة إلهام شاهين لـ «الوطن»، أنها زارت سمير صبري، واطمأنت على حالته الصحية بنفسها منذ أيام، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل .

موعد خروج سمير صبري من المستشفى

ومن المقرر خروج الفنان سمير صبري من المستشفى الأسبوع المقبل، حال استقرار حالته، وظهور نتيجة التحاليل والأشعة بعد إجراء عملية قسطرة بالقلب .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، الكثير من الأخبار عن تعرض الفنان القدير سمير صبري لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى.

معلومات عن الفنان سمير صبري

عمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، وله العديد من الأفلام المصرية منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وشارك الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال، بينها فيلم البحث عن فضيحة، بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تحب الفن وتتذوقه وتحترمه سينما ومسرح وموسيقى، شكلت عائلته طفولته وصنعت شخصيته عبر اصطحابه إلى دور السينما والمسرح وتشجيعه على تقليد الفنانين.